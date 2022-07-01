https://ria.ru/20220701/magnitogorsk-1799496629.html

В Магнитогорске открылся новый мусоросортировочный комплекс

В Магнитогорске открылся новый мусоросортировочный комплекс - РИА Новости, 01.07.2022

В Магнитогорске открылся новый мусоросортировочный комплекс

Новый мусоросортировочный комплекс для безопасного обращения с твердыми коммунальными отходами начал работу 1 июля 2022 года в городе Магнитогорск Челябинской... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T11:16

2022-07-01T11:16

2022-07-01T11:16

челябинская область

общество

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 1 июл – РИА Новости. Новый мусоросортировочный комплекс для безопасного обращения с твердыми коммунальными отходами начал работу 1 июля 2022 года в городе Магнитогорск Челябинской области, это современный и экологичный объект, сообщил в пятницу губернатор региона Алексей Текслер."Сегодня закрывается магнитогорская свалка. Больше отходы она принимать не будет… Свалку будем рекультивировать по принципу челябинской. Также с сегодняшнего дня начинает свою работу новый магнитогорский комплекс для ТКО: мусоросортировочный комплекс и полигон. Это современный объект, качественно другой подход к обращению с отходами, экологичный и ответственный", - написал глава региона в своем Telegram-канале.Он добавил, что вместо свалки, работавшей с 1957 года, на большом пространстве появится зеленый холм – "проект уже скоро будет готов, сможем приступать к работам".Пресс-служба правительства региона уточняет, что новый мусоросортировочный комплекс и полигон предназначены для обеспечения безопасного обращения с твердыми коммунальными отходами в Магнитогорском кластере, охватывающем территории с населением более 650 тысяч человек, его мощность 200 тысяч тонн в год, полигона — 175 тысяч тонн в год.По словам первого замминистра экологии региона Игоря Гилева, комплекс – первый значимый объект, построенный в Челябинской области после старта реформы в сфере обращения с ТКО в 2019 году. "Самое важное здесь: отходы не будут направляться на захоронение напрямую. Основная задача – выбрать из общего количества поступающей массы полезную фракцию, которую можно пустить на повторное использование. Будет производиться сортировка на современном эффективном оборудовании. Это позволит существенно сократить количество отходов, направляемых на захоронение, развить отрасль утилизации отходов и достичь показателей национального проекта "Экология" (в рамках федерального проекта "Комплексная система обращения с ТКО")", - цитирует пресс-служба минэкологии региона слова Гилева.Как сообщала заместитель генерального директора АО "Ситиматик", директор Магнитогорского филиала АО "Ситиматик" Ирина Харина, общий объем инвестиций в Магнитогорский полигон (включая все объекты инфраструктуры) составил более 1,3 миллиарда рублей. "Это первый подобный высокотехнологичный объект по обращению с ТКО в Челябинской области с уникальным оборудованием: разрывателем пакетов, барабанным грохотом для рассеивания отходов по классам крупности, перфоратором для ПЭТ-тары, магнитным сепаратором для отбора мелких металлических частиц, прессом вторичного сырья, а также современной и эффективной техникой, созданной специально для работы на полигонах захоронения ТКО. Наше предприятие – линия мусоросортировочного комплекса, площадка переработки крупногабаритных отходов и полигон – готовы принимать отходы на сортировку, утилизацию и захоронение", - цитирует пресс-служба минэкологии региона слова Хариной.

https://ria.ru/20220628/kompleksy-1798854297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, челябинская область