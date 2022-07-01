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Бастрыкин поручил прекратить прием в магистратуру в ведомственных вузах - РИА Новости, 01.07.2022
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Бастрыкин поручил прекратить прием в магистратуру в ведомственных вузах
Бастрыкин поручил прекратить прием в магистратуру в ведомственных вузах - РИА Новости, 01.07.2022
Бастрыкин поручил прекратить прием в магистратуру в ведомственных вузах
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил прекратить прием студентов в магистратуру в ведомственных вузах в Москве и Петербурге, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T22:17
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александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
образование
россия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил прекратить прием студентов в магистратуру в ведомственных вузах в Москве и Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Как отмечается в заявлении, это сделано с целью укрепить качество образования, а также обеспечить непрерывность образовательного процесса будущих следователей и криминалистов.В беседе с агентством Бастрыкин назвал Болонскую систему "совершенно неподходящим форматом подготовки квалифицированных кадров, тем более когда речь идет о фундаментальной юридической науке".
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александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), образование, россия
22:17 01.07.2022 (обновлено: 23:06 01.07.2022)
 
Бастрыкин поручил прекратить прием в магистратуру в ведомственных вузах

Бастрыкин поручил обучать студентов в ведомственных вузах только по программе специалитета

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтуденты занимаются в библиотеке
Студенты занимаются в библиотеке - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил прекратить прием студентов в магистратуру в ведомственных вузах в Москве и Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Как отмечается в заявлении, это сделано с целью укрепить качество образования, а также обеспечить непрерывность образовательного процесса будущих следователей и криминалистов.
В беседе с агентством Бастрыкин назвал Болонскую систему "совершенно неподходящим форматом подготовки квалифицированных кадров, тем более когда речь идет о фундаментальной юридической науке".
Ректор МГТУ Станкин Владимир Серебренный - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
31 мая, 12:00
Ректор СТАНКИН Владимир Серебренный: нужно увеличивать стипендии студентам
 
Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)ОбразованиеРоссия
 
 
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