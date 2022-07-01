https://ria.ru/20220701/magistratura-1799720281.html

Бастрыкин поручил прекратить прием в магистратуру в ведомственных вузах

Бастрыкин поручил прекратить прием в магистратуру в ведомственных вузах - РИА Новости, 01.07.2022

Бастрыкин поручил прекратить прием в магистратуру в ведомственных вузах

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил прекратить прием студентов в магистратуру в ведомственных вузах в Москве и Петербурге, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T22:17

2022-07-01T22:17

2022-07-01T23:06

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

образование

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775003088_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4d47dccce9f64dd850ba8305426ddc07.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил прекратить прием студентов в магистратуру в ведомственных вузах в Москве и Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Как отмечается в заявлении, это сделано с целью укрепить качество образования, а также обеспечить непрерывность образовательного процесса будущих следователей и криминалистов.В беседе с агентством Бастрыкин назвал Болонскую систему "совершенно неподходящим форматом подготовки квалифицированных кадров, тем более когда речь идет о фундаментальной юридической науке".

https://ria.ru/20220531/serebrennyy-1791951792.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), образование, россия