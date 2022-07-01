https://ria.ru/20220701/magistratura-1799720281.html
Бастрыкин поручил прекратить прием в магистратуру в ведомственных вузах
Бастрыкин поручил прекратить прием в магистратуру в ведомственных вузах - РИА Новости, 01.07.2022
Бастрыкин поручил прекратить прием в магистратуру в ведомственных вузах
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил прекратить прием студентов в магистратуру в ведомственных вузах в Москве и Петербурге, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T22:17
2022-07-01T22:17
2022-07-01T23:06
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
образование
россия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил прекратить прием студентов в магистратуру в ведомственных вузах в Москве и Петербурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Как отмечается в заявлении, это сделано с целью укрепить качество образования, а также обеспечить непрерывность образовательного процесса будущих следователей и криминалистов.В беседе с агентством Бастрыкин назвал Болонскую систему "совершенно неподходящим форматом подготовки квалифицированных кадров, тем более когда речь идет о фундаментальной юридической науке".
https://ria.ru/20220531/serebrennyy-1791951792.html
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александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), образование, россия
22:17 01.07.2022 (обновлено: 23:06 01.07.2022)
Бастрыкин поручил прекратить прием в магистратуру в ведомственных вузах
Бастрыкин поручил обучать студентов в ведомственных вузах только по программе специалитета