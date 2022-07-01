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В Лисичанске остаются более десяти тысяч мирных жителей - РИА Новости, 01.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220701/lisichansk-1799600739.html
В Лисичанске остаются более десяти тысяч мирных жителей
В Лисичанске остаются более десяти тысяч мирных жителей - РИА Новости, 01.07.2022
В Лисичанске остаются более десяти тысяч мирных жителей
Более 10 тысяч мирных жителей остаются в Лисичанске в ЛНР, где идут бои, сообщил подполковник Народной милиции республики Андрей Марочко, ссылаясь на... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T15:28
2022-07-01T15:40
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
лисичанск
ситуация в днр и лнр
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Более 10 тысяч мирных жителей остаются в Лисичанске в ЛНР, где идут бои, сообщил подполковник Народной милиции республики Андрей Марочко, ссылаясь на разведданные."Не следует забывать, что, по нашим разведданным, там более 10 тысяч мирных жителей осталось. Мы должны сохранить каждую человеческую жизнь. Наши подразделения действуют очень аккуратно, очень точечно. Здесь немного некорректно говорить о процентовке освобождения (города), надо говорить о качестве, а это сохранение личного состава и мирных граждан", - сказал он в эфире "Первого канала".
https://ria.ru/20220701/lisichansk-1799365727.html
луганская народная республика
лисичанск
украина
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в мире, луганская народная республика, лисичанск, ситуация в днр и лнр, украина, вооруженные силы украины
15:28 01.07.2022 (обновлено: 15:40 01.07.2022)
 
В Лисичанске остаются более десяти тысяч мирных жителей

Представитель ЛНР Марочко: в Лисичанске остаются более десяти тысяч мирных жителей

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВид Лисичанска
Вид Лисичанска - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Более 10 тысяч мирных жителей остаются в Лисичанске в ЛНР, где идут бои, сообщил подполковник Народной милиции республики Андрей Марочко, ссылаясь на разведданные.
"Не следует забывать, что, по нашим разведданным, там более 10 тысяч мирных жителей осталось. Мы должны сохранить каждую человеческую жизнь. Наши подразделения действуют очень аккуратно, очень точечно. Здесь немного некорректно говорить о процентовке освобождения (города), надо говорить о качестве, а это сохранение личного состава и мирных граждан", - сказал он в эфире "Первого канала".
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