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Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 54,5 рубля

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 54,5 рубля - РИА Новости, 01.07.2022

Курс доллара по итогам торгов на Мосбирже вырос до 54,5 рубля

Рубль ослаб к доллару и евро в пятницу и по итогам недели: доллар подорожал до 54,5 рубля, евро - до 56,54 рубля, следует из динамики торгов на Московской... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T19:41

2022-07-01T19:41

2022-07-01T19:41

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

доллар

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динамика курсов валют

московская биржа

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Рубль ослаб к доллару и евро в пятницу и по итогам недели: доллар подорожал до 54,5 рубля, евро - до 56,54 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 3,05 рубля, до 54,5 рубля, евро - на 2,85 рубля, до 56,54 рубля.Доллар на Мосбирже по итогам рабочей недели вырос на 1,1 рубля, евро - на 47 копеек.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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