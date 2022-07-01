https://ria.ru/20220701/koronavirus-1799493353.html
В России за сутки госпитализировали 1148 заболевших COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1148 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 01.07.2022
В России за сутки госпитализировали 1148 заболевших COVID-19
Более 1,1 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 3,9% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T11:02
2022-07-01T11:02
2022-07-01T11:02
распространение коронавируса
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россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Более 1,1 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 3,9% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 1 июля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 148 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 3,9%", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 33 субъектах России, снижение – в 43, ситуация не изменилась в 9.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 3288 человек, что на 4,1% больше в сравнении с 30 июня. "Выявлено 3155 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 53 человека", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки госпитализировали 1148 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 3155 случаев COVID-19, выздоровели 3288, умерли 53 человека