Рейтинг@Mail.ru
Почти все случаи COVID-19 протекают в легкой форме, заявил Роспотребнадзор - РИА Новости, 01.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220701/koronavirus-1799467408.html
Почти все случаи COVID-19 протекают в легкой форме, заявил Роспотребнадзор
Почти все случаи COVID-19 протекают в легкой форме, заявил Роспотребнадзор - РИА Новости, 01.07.2022
Почти все случаи COVID-19 протекают в легкой форме, заявил Роспотребнадзор
Почти все случаи COVID-19 в России (93%) протекают в легкой форме или бессимптомно, интенсивность эпидпроцесса падает, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T09:08
2022-07-01T09:08
распространение коронавируса
общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778493966_0:325:3064:2048_1920x0_80_0_0_4951158ba52297e8d1057ca8dba8b3fb.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Почти все случаи COVID-19 в России (93%) протекают в легкой форме или бессимптомно, интенсивность эпидпроцесса падает, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."Практически все подтвержденные случаи заболевания (93%) протекают в легкой форме (в виде острого респираторного заболевания) или бессимптомно", - говорится в сообщении.Динамика значений коэффициента распространения коронавируса и среднесуточного темпа прироста новых случаев свидетельствует о падении интенсивности эпидпроцесса, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220628/koronavirus-1798687198.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778493966_39:0:2770:2048_1920x0_80_0_0_02e6a20ca0a32a838ba5bea64c120577.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
09:08 01.07.2022
 
Почти все случаи COVID-19 протекают в легкой форме, заявил Роспотребнадзор

Роспотребнадзор: 93 процента случаев коронавируса в России протекают в легкой форме

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Почти все случаи COVID-19 в России (93%) протекают в легкой форме или бессимптомно, интенсивность эпидпроцесса падает, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Практически все подтвержденные случаи заболевания (93%) протекают в легкой форме (в виде острого респираторного заболевания) или бессимптомно", - говорится в сообщении.
Медицинские работники в коридоре временного госпиталя для пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 13:38Распространение коронавируса
Ослаблять внимание к пандемии коронавируса нельзя, заявил Медведев
Динамика значений коэффициента распространения коронавируса и среднесуточного темпа прироста новых случаев свидетельствует о падении интенсивности эпидпроцесса, уточнили в пресс-службе.
 
Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала