https://ria.ru/20220701/koronavirus-1799467408.html
Почти все случаи COVID-19 протекают в легкой форме, заявил Роспотребнадзор
Почти все случаи COVID-19 протекают в легкой форме, заявил Роспотребнадзор - РИА Новости, 01.07.2022
Почти все случаи COVID-19 протекают в легкой форме, заявил Роспотребнадзор
Почти все случаи COVID-19 в России (93%) протекают в легкой форме или бессимптомно, интенсивность эпидпроцесса падает, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T09:08
2022-07-01T09:08
2022-07-01T09:08
распространение коронавируса
общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Почти все случаи COVID-19 в России (93%) протекают в легкой форме или бессимптомно, интенсивность эпидпроцесса падает, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."Практически все подтвержденные случаи заболевания (93%) протекают в легкой форме (в виде острого респираторного заболевания) или бессимптомно", - говорится в сообщении.Динамика значений коэффициента распространения коронавируса и среднесуточного темпа прироста новых случаев свидетельствует о падении интенсивности эпидпроцесса, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220628/koronavirus-1798687198.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Почти все случаи COVID-19 протекают в легкой форме, заявил Роспотребнадзор
Роспотребнадзор: 93 процента случаев коронавируса в России протекают в легкой форме