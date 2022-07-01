https://ria.ru/20220701/koronavirus-1799467408.html

Почти все случаи COVID-19 протекают в легкой форме, заявил Роспотребнадзор

Почти все случаи COVID-19 протекают в легкой форме, заявил Роспотребнадзор - РИА Новости, 01.07.2022

Почти все случаи COVID-19 протекают в легкой форме, заявил Роспотребнадзор

Почти все случаи COVID-19 в России (93%) протекают в легкой форме или бессимптомно, интенсивность эпидпроцесса падает, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T09:08

2022-07-01T09:08

2022-07-01T09:08

распространение коронавируса

общество

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Почти все случаи COVID-19 в России (93%) протекают в легкой форме или бессимптомно, интенсивность эпидпроцесса падает, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."Практически все подтвержденные случаи заболевания (93%) протекают в легкой форме (в виде острого респираторного заболевания) или бессимптомно", - говорится в сообщении.Динамика значений коэффициента распространения коронавируса и среднесуточного темпа прироста новых случаев свидетельствует о падении интенсивности эпидпроцесса, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220628/koronavirus-1798687198.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19