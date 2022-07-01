https://ria.ru/20220701/konkurs-1799236861.html

На сайте конкурса имени Андрея Стенина открыто онлайн-голосование

На сайте конкурса имени Андрея Стенина открыто онлайн-голосование - РИА Новости, 01.07.2022

На сайте конкурса имени Андрея Стенина открыто онлайн-голосование

Согласно уже сложившейся традиции пользователи Интернет также смогут определить лучшую по их мнению работу из числа вошедших в шорт-лист конкурса имени Стенина... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T11:00

2022-07-01T11:00

2022-07-01T13:21

россия

андрей стенин

международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина

фотография

культура

новости культуры

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МОСКВА, 1 июл, — РИА Новости. Согласно уже сложившейся традиции пользователи Интернет также смогут определить лучшую по их мнению работу из числа вошедших в шорт-лист конкурса имени Стенина 2022 года: с первого июля онлайн-голосование стартовало на русской и английской версиях сайта.Чтобы принять участие в голосовании, необходимо выбрать понравившееся фото и кликнуть на соответствующую иконку радом с каждым из них. Иметь личный профиль в какой-либо из социальных сетей при этом не требуется. Голосование открыто до 23:59 (Мск) 31 июля.Победителя онлайн-голосования объявят в начале августа, а автор самой популярной в Интернете фотографии получит диплом конкурса.Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса в сентябре на сайте. В планах конкурса также дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания), онлайн-платформа СМОТРИМ, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24".Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, Фестиваль этической фотографии.В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, интернет-портал All About Photo, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, интернет-портал For Photographers Only, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.

https://ria.ru/20220524/premiya-1790323218.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220118/fotograf-1767137858.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, андрей стенин, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, фотография, новости культуры