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На сайте конкурса имени Андрея Стенина открыто онлайн-голосование - РИА Новости, 01.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220701/konkurs-1799236861.html
На сайте конкурса имени Андрея Стенина открыто онлайн-голосование
На сайте конкурса имени Андрея Стенина открыто онлайн-голосование - РИА Новости, 01.07.2022
На сайте конкурса имени Андрея Стенина открыто онлайн-голосование
Согласно уже сложившейся традиции пользователи Интернет также смогут определить лучшую по их мнению работу из числа вошедших в шорт-лист конкурса имени Стенина... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T11:00
2022-07-01T13:21
россия
андрей стенин
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
фотография
культура
новости культуры
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МОСКВА, 1 июл, — РИА Новости. Согласно уже сложившейся традиции пользователи Интернет также смогут определить лучшую по их мнению работу из числа вошедших в шорт-лист конкурса имени Стенина 2022 года: с первого июля онлайн-голосование стартовало на русской и английской версиях сайта.Чтобы принять участие в голосовании, необходимо выбрать понравившееся фото и кликнуть на соответствующую иконку радом с каждым из них. Иметь личный профиль в какой-либо из социальных сетей при этом не требуется. Голосование открыто до 23:59 (Мск) 31 июля.Победителя онлайн-голосования объявят в начале августа, а автор самой популярной в Интернете фотографии получит диплом конкурса.Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса в сентябре на сайте. В планах конкурса также дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания), онлайн-платформа СМОТРИМ, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24".Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, Фестиваль этической фотографии.В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, интернет-портал All About Photo, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, интернет-портал For Photographers Only, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.
https://ria.ru/20220524/premiya-1790323218.html
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
россия, андрей стенин, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, фотография, новости культуры
11:00 01.07.2022 (обновлено: 13:21 01.07.2022)
 

На сайте конкурса имени Андрея Стенина открыто онлайн-голосование

© Фото : Artyom Onopriyenko, StenincontestАртем Оноприенко "Дети Арктики". Россия. Моя планета, серии
Артем Оноприенко Дети Арктики. Россия. Моя планета, серии - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© Фото : Artyom Onopriyenko, Stenincontest
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл, — РИА Новости. Согласно уже сложившейся традиции пользователи Интернет также смогут определить лучшую по их мнению работу из числа вошедших в шорт-лист конкурса имени Стенина 2022 года: с первого июля онлайн-голосование стартовало на русской и английской версиях сайта.
Чтобы принять участие в голосовании, необходимо выбрать понравившееся фото и кликнуть на соответствующую иконку радом с каждым из них. Иметь личный профиль в какой-либо из социальных сетей при этом не требуется. Голосование открыто до 23:59 (Мск) 31 июля.
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Победителя онлайн-голосования объявят в начале августа, а автор самой популярной в Интернете фотографии получит диплом конкурса.
Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса в сентябре на сайте. В планах конкурса также дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.

О Конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания), онлайн-платформа СМОТРИМ, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24".
© Фото : Erdem Sahin, StenincontestЭрдем Сахин "Познакомьтесь с морской слизью, еще одним "даром" глобального потепления". Турция. Моя планета, серии
Эрдем Сахин Познакомьтесь с морской слизью, еще одним даром глобального потепления. Турция. Моя планета, серии
1 из 6
Эрдем Сахин "Познакомьтесь с морской слизью, еще одним "даром" глобального потепления". Турция. Моя планета, серии
© Фото : Erdem Sahin, Stenincontest
© Фото : Lucas Barioulet, StenincontestЛукас Бариуле "Под защитой Бога". Франция. Главные новости, серии
Лукас Бариуле Под защитой Бога. Франция. Главные новости, серии
2 из 6
Лукас Бариуле "Под защитой Бога". Франция. Главные новости, серии
© Фото : Lucas Barioulet, Stenincontest
© Фото : JianfeI Xie, StenincontestЦзяньфэй Хи "Танец снежного дракона". Китай. Спорт, Одиночная фотография
Цзяньфэй Хи Танец снежного дракона. Китай. Спорт, Одиночная фотография
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Цзяньфэй Хи "Танец снежного дракона". Китай. Спорт, Одиночная фотография
© Фото : JianfeI Xie, Stenincontest
© Фото : Shibasish Saha, StenincontestШибашиш Саха "Вечнозеленая улыбка". Индия. Портрет. Герой нашего времени, Одиночная фотография
Шибашиш Саха Вечнозеленая улыбка. Индия. Портрет. Герой нашего времени, Одиночная фотография
4 из 6
Шибашиш Саха "Вечнозеленая улыбка". Индия. Портрет. Герой нашего времени, Одиночная фотография
© Фото : Shibasish Saha, Stenincontest
© Фото : Shaghayegh Shayankhah, Stenincontest Шагхае Шаянкха "Тайные мечты". Иран. Портрет. Герой нашего времени, cерии
 Шагхае Шаянкха Тайные мечты. Иран. Портрет. Герой нашего времени, cерии
5 из 6
Шагхае Шаянкха "Тайные мечты". Иран. Портрет. Герой нашего времени, cерии
© Фото : Shaghayegh Shayankhah, Stenincontest
© Фото : Muhammad Amdad Hossain, StenincontestМухаммад Амдад Хоссейн "Наводнение". Бангладеш. Моя планета, серии
Мухаммад Амдад Хоссейн Наводнение. Бангладеш. Моя планета, серии
6 из 6
Мухаммад Амдад Хоссейн "Наводнение". Бангладеш. Моя планета, серии
© Фото : Muhammad Amdad Hossain, Stenincontest
1 из 6
Эрдем Сахин "Познакомьтесь с морской слизью, еще одним "даром" глобального потепления". Турция. Моя планета, серии
© Фото : Erdem Sahin, Stenincontest
2 из 6
Лукас Бариуле "Под защитой Бога". Франция. Главные новости, серии
© Фото : Lucas Barioulet, Stenincontest
3 из 6
Цзяньфэй Хи "Танец снежного дракона". Китай. Спорт, Одиночная фотография
© Фото : JianfeI Xie, Stenincontest
4 из 6
Шибашиш Саха "Вечнозеленая улыбка". Индия. Портрет. Герой нашего времени, Одиночная фотография
© Фото : Shibasish Saha, Stenincontest
5 из 6
Шагхае Шаянкха "Тайные мечты". Иран. Портрет. Герой нашего времени, cерии
© Фото : Shaghayegh Shayankhah, Stenincontest
6 из 6
Мухаммад Амдад Хоссейн "Наводнение". Бангладеш. Моя планета, серии
© Фото : Muhammad Amdad Hossain, Stenincontest
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, Фестиваль этической фотографии.
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, интернет-портал All About Photo, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, интернет-портал For Photographers Only, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.
Фотокамера на штативе - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 07:00Авторы
Фотограф – запечатлеть момент и заработать денег
 
КультураРоссияАндрей СтенинМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея СтенинаФотографияНовости культуры
 
 
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