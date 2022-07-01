11:00 01.07.2022 (обновлено: 13:21 01.07.2022)
На сайте конкурса имени Андрея Стенина открыто онлайн-голосование
© Фото : Artyom Onopriyenko, StenincontestАртем Оноприенко "Дети Арктики". Россия. Моя планета, серии
© Фото : Artyom Onopriyenko, Stenincontest
МОСКВА, 1 июл, — РИА Новости. Согласно уже сложившейся традиции пользователи Интернет также смогут определить лучшую по их мнению работу из числа вошедших в шорт-лист конкурса имени Стенина 2022 года: с первого июля онлайн-голосование стартовало на русской и английской версиях сайта.
Чтобы принять участие в голосовании, необходимо выбрать понравившееся фото и кликнуть на соответствующую иконку радом с каждым из них. Иметь личный профиль в какой-либо из социальных сетей при этом не требуется. Голосование открыто до 23:59 (Мск) 31 июля.
Победителя онлайн-голосования объявят в начале августа, а автор самой популярной в Интернете фотографии получит диплом конкурса.
Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса в сентябре на сайте. В планах конкурса также дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.
О Конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания), онлайн-платформа СМОТРИМ, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24".
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Мухаммад Амдад Хоссейн "Наводнение". Бангладеш. Моя планета, серии
© Фото : Muhammad Amdad Hossain, Stenincontest
1 из 6
Эрдем Сахин "Познакомьтесь с морской слизью, еще одним "даром" глобального потепления". Турция. Моя планета, серии
© Фото : Erdem Sahin, Stenincontest
2 из 6
Лукас Бариуле "Под защитой Бога". Франция. Главные новости, серии
© Фото : Lucas Barioulet, Stenincontest
3 из 6
Цзяньфэй Хи "Танец снежного дракона". Китай. Спорт, Одиночная фотография
© Фото : JianfeI Xie, Stenincontest
4 из 6
Шибашиш Саха "Вечнозеленая улыбка". Индия. Портрет. Герой нашего времени, Одиночная фотография
© Фото : Shibasish Saha, Stenincontest
5 из 6
Шагхае Шаянкха "Тайные мечты". Иран. Портрет. Герой нашего времени, cерии
© Фото : Shaghayegh Shayankhah, Stenincontest
6 из 6
Мухаммад Амдад Хоссейн "Наводнение". Бангладеш. Моя планета, серии
© Фото : Muhammad Amdad Hossain, Stenincontest
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, Фестиваль этической фотографии.
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, интернет-портал All About Photo, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, интернет-портал For Photographers Only, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.
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