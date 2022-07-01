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Националисты оборудовали казармы в гимназии и техникуме в Краматорске

Националисты оборудовали казармы в гимназии и техникуме в Краматорске - РИА Новости, 01.07.2022

Националисты оборудовали казармы в гимназии и техникуме в Краматорске

Украинские националисты оборудовали казармы в учебных заведениях Краматорска (ДНР), заявил начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T21:53

2022-07-01T21:53

2022-07-01T21:53

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уральский

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вооруженные силы украины

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали казармы в учебных заведениях Краматорска (ДНР), заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Краматорске Донецкой Народной Республики в общежитии технологического техникума (улица Уральская) и помещениях гимназии №1 (улица Архангельская) боевики украинских националистических формирований оборудовали казармы, а на территории городского парка "Юбилейный" разместили бронетехнику и крупнокалиберную артиллерию", - сказал Мизинцев на брифинге.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, уральский, архангельское, украина, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф