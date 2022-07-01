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Националисты оборудовали казармы в гимназии и техникуме в Краматорске
Националисты оборудовали казармы в гимназии и техникуме в Краматорске - РИА Новости, 01.07.2022
Националисты оборудовали казармы в гимназии и техникуме в Краматорске
Украинские националисты оборудовали казармы в учебных заведениях Краматорска (ДНР), заявил начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T21:53
2022-07-01T21:53
2022-07-01T21:53
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Украинские националисты оборудовали казармы в учебных заведениях Краматорска (ДНР), заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Краматорске Донецкой Народной Республики в общежитии технологического техникума (улица Уральская) и помещениях гимназии №1 (улица Архангельская) боевики украинских националистических формирований оборудовали казармы, а на территории городского парка "Юбилейный" разместили бронетехнику и крупнокалиберную артиллерию", - сказал Мизинцев на брифинге.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, уральский, архангельское, украина, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
Националисты оборудовали казармы в гимназии и техникуме в Краматорске
Минобороны: националисты оборудовали казармы в гимназии и техникуме в Краматорске