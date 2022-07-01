https://ria.ru/20220701/kazakhstan-1799462905.html

Глава МИД Казахстана рассказал о сотрудничестве с Россией

Глава МИД Казахстана рассказал о сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 01.07.2022

Глава МИД Казахстана рассказал о сотрудничестве с Россией

Заместитель премьера – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди считает, что сотрудничество Нур-Султана и Москвы развивается динамично. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T08:23

2022-07-01T08:23

2022-07-01T08:23

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россия

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НУР-СУЛТАН, 1 июл - РИА Новости. Заместитель премьера – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди считает, что сотрудничество Нур-Султана и Москвы развивается динамично.В столице Казахстана в пятницу проходит международная конференция "Республика Казахстан в современной системе международных отношений", приуроченная к 30-летию дипломатической службы страны."Как и ранее, конструктивное взаимодействие с Российской Федерацией – ключевым стратегическим партнером Казахстана – развивается динамично", - сказал Тлеуберди, выступая на конференции.Глава МИД также отметил, что одним из главных партнеров Казахстана в Азии остается Китай. "Мы видим огромный потенциал торгового сотрудничества и заинтересованы в увеличении экспорта казахстанской продукции. Ожидаем, что сопряжение евразийской интеграции и инициативы "Пояс и путь" будет способствовать укреплению инфраструктурной взаимосвязанности и обеспечению устойчивого роста", - пояснил министр.По его словам, Казахстан настроен на углубление сотрудничества между государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) во всех сферах взаимодействия и готовит соответствующие предложения в рамках своего председательства в 2023-2024 годах.Вместе с тем Тлеуберди подчеркнул, что важнейшим приоритетом казахстанской внешней политики является углубление региональной кооперации в Центральной Азии. Республика выступает с рядом инициатив по раскрытию экономического, транспортно-логистического и инвестиционного потенциала региона."Благодаря усилиям казахстанской дипломатии достигнута договорённость о подписании Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке, охватывающем основные направления взаимодействия. Прилагаются усилия для укрепления международной субъектности Центральной Азии, которая может выступать солидарным голосом по актуальным аспектам региональной и глобальной повесток дня", - заключил он.

https://ria.ru/20220628/suverenitet-1798598923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, казахстан, россия