https://ria.ru/20220701/kazakhstan-1799462905.html
Глава МИД Казахстана рассказал о сотрудничестве с Россией
Глава МИД Казахстана рассказал о сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 01.07.2022
Глава МИД Казахстана рассказал о сотрудничестве с Россией
Заместитель премьера – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди считает, что сотрудничество Нур-Султана и Москвы развивается динамично. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T08:23
2022-07-01T08:23
2022-07-01T08:23
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НУР-СУЛТАН, 1 июл - РИА Новости. Заместитель премьера – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди считает, что сотрудничество Нур-Султана и Москвы развивается динамично.В столице Казахстана в пятницу проходит международная конференция "Республика Казахстан в современной системе международных отношений", приуроченная к 30-летию дипломатической службы страны."Как и ранее, конструктивное взаимодействие с Российской Федерацией – ключевым стратегическим партнером Казахстана – развивается динамично", - сказал Тлеуберди, выступая на конференции.Глава МИД также отметил, что одним из главных партнеров Казахстана в Азии остается Китай. "Мы видим огромный потенциал торгового сотрудничества и заинтересованы в увеличении экспорта казахстанской продукции. Ожидаем, что сопряжение евразийской интеграции и инициативы "Пояс и путь" будет способствовать укреплению инфраструктурной взаимосвязанности и обеспечению устойчивого роста", - пояснил министр.По его словам, Казахстан настроен на углубление сотрудничества между государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) во всех сферах взаимодействия и готовит соответствующие предложения в рамках своего председательства в 2023-2024 годах.Вместе с тем Тлеуберди подчеркнул, что важнейшим приоритетом казахстанской внешней политики является углубление региональной кооперации в Центральной Азии. Республика выступает с рядом инициатив по раскрытию экономического, транспортно-логистического и инвестиционного потенциала региона."Благодаря усилиям казахстанской дипломатии достигнута договорённость о подписании Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке, охватывающем основные направления взаимодействия. Прилагаются усилия для укрепления международной субъектности Центральной Азии, которая может выступать солидарным голосом по актуальным аспектам региональной и глобальной повесток дня", - заключил он.
https://ria.ru/20220628/suverenitet-1798598923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, россия
Глава МИД Казахстана рассказал о сотрудничестве с Россией
Глава МИД Казахстана Тлеуберди назвал Россию главным стратегическим партнером страны
НУР-СУЛТАН, 1 июл - РИА Новости. Заместитель премьера – министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди считает, что сотрудничество Нур-Султана и Москвы развивается динамично.
В столице Казахстана
в пятницу проходит международная конференция "Республика Казахстан в современной системе международных отношений", приуроченная к 30-летию дипломатической службы страны.
"Как и ранее, конструктивное взаимодействие с Российской Федерацией – ключевым стратегическим партнером Казахстана – развивается динамично", - сказал Тлеуберди, выступая на конференции.
Глава МИД также отметил, что одним из главных партнеров Казахстана в Азии
остается Китай
. "Мы видим огромный потенциал торгового сотрудничества и заинтересованы в увеличении экспорта казахстанской продукции. Ожидаем, что сопряжение евразийской интеграции и инициативы "Пояс и путь" будет способствовать укреплению инфраструктурной взаимосвязанности и обеспечению устойчивого роста", - пояснил министр.
По его словам, Казахстан настроен на углубление сотрудничества между государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС
) во всех сферах взаимодействия и готовит соответствующие предложения в рамках своего председательства в 2023-2024 годах.
Вместе с тем Тлеуберди подчеркнул, что важнейшим приоритетом казахстанской внешней политики является углубление региональной кооперации в Центральной Азии
. Республика выступает с рядом инициатив по раскрытию экономического, транспортно-логистического и инвестиционного потенциала региона.
"Благодаря усилиям казахстанской дипломатии достигнута договорённость о подписании Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке, охватывающем основные направления взаимодействия. Прилагаются усилия для укрепления международной субъектности Центральной Азии, которая может выступать солидарным голосом по актуальным аспектам региональной и глобальной повесток дня", - заключил он.