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Чижов выразил надежду на скорый компромисс по Калининграду

Чижов выразил надежду на скорый компромисс по Калининграду - РИА Новости, 01.07.2022

Чижов выразил надежду на скорый компромисс по Калининграду

Москва надеется, что компромиссное решение по Калининграду будет достигнуто с ЕС в ближайшее время, заявил в пятницу постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T17:31

2022-07-01T17:31

2022-07-01T17:38

москва

в мире

россия

евросоюз

владимир чижов

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Москва надеется, что компромиссное решение по Калининграду будет достигнуто с ЕС в ближайшее время, заявил в пятницу постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.Он подчеркнул, что соглашение по калининградскому транзиту между Москвой и Брюсселем продолжает действовать."Будем надеяться, что в ближайшее время удастся выйти на определённое условно компромиссное решение, смысл которого, насколько мы понимаем, в том, что из-под санкционного режима будут исключены поставки подсанкционных товаров, предназначенных непосредственно для Калининграда",- сказал Чижов в эфире телеканала "Россия 24".

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Кирилл Волков

москва, в мире, россия, евросоюз, владимир чижов