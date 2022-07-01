https://ria.ru/20220701/investitsii-1799609366.html

Бочкарев: новая Москва инвестиционно привлекательнее старой

Бочкарев: новая Москва инвестиционно привлекательнее старой - РИА Новости, 01.07.2022

Бочкарев: новая Москва инвестиционно привлекательнее старой

Новая Москвы является наиболее динамично развивающейся и инвестиционно привлекательной территорией города, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T15:49

2022-07-01T15:49

2022-07-01T15:49

андрей бочкарев

тинао

москва

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Новая Москвы является наиболее динамично развивающейся и инвестиционно привлекательной территорией города, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.Он отметил, что за десять лет в развитие новой Москвы вложено 2,4 триллиона рублей из внебюджетных источников, и 600 миллионов рублей - из городского бюджета. На каждый вложенный властями столицы рубль приходится 6 рублей частных инвестиций."По предварительным прогнозам, к 2035 году объем инвестиций в ТиНАО вырастет до 7 триллионов рублей. При этом только 20% составят средства бюджета города, а еще 80% – средства инвесторов", – подчеркнул заммэра.Кроме того, он напомнил, что с 2012 году в ТиНАО построили более 20 миллионов квадратных метров жилья, более 330 километров дорог, восемь станций метро и более ста социальных объектов.Территория Москвы увеличилась в 2,5 раза в июле 2012 года за счет присоединения земель на юго-западе Подмосковья. Образовались Троицкий и Новомосковский округа, в составе которых 21 муниципальное образование.

https://ria.ru/20220629/bochkarev-1798919064.html

тинао

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей бочкарев, тинао, москва, стройкомплекс москвы