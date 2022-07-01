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Бочкарев: новая Москва инвестиционно привлекательнее старой - РИА Новости, 01.07.2022
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Бочкарев: новая Москва инвестиционно привлекательнее старой
Бочкарев: новая Москва инвестиционно привлекательнее старой - РИА Новости, 01.07.2022
Бочкарев: новая Москва инвестиционно привлекательнее старой
Новая Москвы является наиболее динамично развивающейся и инвестиционно привлекательной территорией города, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T15:49
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андрей бочкарев
тинао
москва
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Новая Москвы является наиболее динамично развивающейся и инвестиционно привлекательной территорией города, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.Он отметил, что за десять лет в развитие новой Москвы вложено 2,4 триллиона рублей из внебюджетных источников, и 600 миллионов рублей - из городского бюджета. На каждый вложенный властями столицы рубль приходится 6 рублей частных инвестиций."По предварительным прогнозам, к 2035 году объем инвестиций в ТиНАО вырастет до 7 триллионов рублей. При этом только 20% составят средства бюджета города, а еще 80% – средства инвесторов", – подчеркнул заммэра.Кроме того, он напомнил, что с 2012 году в ТиНАО построили более 20 миллионов квадратных метров жилья, более 330 километров дорог, восемь станций метро и более ста социальных объектов.Территория Москвы увеличилась в 2,5 раза в июле 2012 года за счет присоединения земель на юго-западе Подмосковья. Образовались Троицкий и Новомосковский округа, в составе которых 21 муниципальное образование.
https://ria.ru/20220629/bochkarev-1798919064.html
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андрей бочкарев, тинао, москва, стройкомплекс москвы
15:49 01.07.2022
 

Бочкарев: новая Москва инвестиционно привлекательнее старой

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНовостройки в Новой Москве
Новостройки в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Новостройки в Новой Москве . Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Новая Москвы является наиболее динамично развивающейся и инвестиционно привлекательной территорией города, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Новые округа по праву считаются драйверами экономического развития всей столицы. Территории, обеспеченные инженерными сетями и транспортной инфраструктурой, стабильно вызывают интерес у частного бизнеса. Сегодня инвесторы в два раза охотнее вкладывают средства в проекты новой Москвы, нежели в старые округа", – заявил Андрей Бочкарев.
Он отметил, что за десять лет в развитие новой Москвы вложено 2,4 триллиона рублей из внебюджетных источников, и 600 миллионов рублей - из городского бюджета. На каждый вложенный властями столицы рубль приходится 6 рублей частных инвестиций.
"По предварительным прогнозам, к 2035 году объем инвестиций в ТиНАО вырастет до 7 триллионов рублей. При этом только 20% составят средства бюджета города, а еще 80% – средства инвесторов", – подчеркнул заммэра.
Кроме того, он напомнил, что с 2012 году в ТиНАО построили более 20 миллионов квадратных метров жилья, более 330 километров дорог, восемь станций метро и более ста социальных объектов.
Территория Москвы увеличилась в 2,5 раза в июле 2012 года за счет присоединения земель на юго-западе Подмосковья. Образовались Троицкий и Новомосковский округа, в составе которых 21 муниципальное образование.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
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Андрей БочкаревТиНАОМоскваСтройкомплекс Москвы
 
 
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