https://ria.ru/20220701/gosizmena-1799456627.html
В Новосибирске ученого-физика арестовали по подозрению в госизмене
В Новосибирске ученого-физика арестовали по подозрению в госизмене - РИА Новости, 01.07.2022
В Новосибирске ученого-физика арестовали по подозрению в госизмене
Советский районный суд Новосибирска заключил под стражу по подозрению в государственной измене ученого-физика, заведующего лабораторией квантовых оптических... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T06:54
2022-07-01T06:54
2022-07-01T08:50
происшествия
россия
новосибирский государственный университет
новосибирск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
НОВОСИБИРСК, 1 июл — РИА Новости. Советский районный суд Новосибирска заключил под стражу по подозрению в государственной измене ученого-физика, заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского госуниверситета Дмитрия Колкера, сообщает суд.Отмечается, что Колкера подозревают в совершении преступления по статье 275 УК, которая предусматривает уголовную ответственность за государственную измену, то есть совершенные гражданином России шпионаж, выдачу иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 12 до 20 лет.Постановление суда пока не вступило в силу и его можно обжаловать.Родственники ученого в социальной сети "ВКонтакте" сообщают, что Колкер был задержан сотрудниками правоохранительных органов в частной клинике, где он находился в связи с ухудшившимся состоянием в связи с заболеванием раком в четвертой стадии и где "его питали через вену".По данным сына ученого Максима Колкера, причиной уголовного преследования его отца стали прочитанные им лекции на международной конференции в Китае, которые, как он утверждает, были заверены сотрудником ФСБ на отсутствие в них государственной тайны.Дмитрий Колкер — доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета (НГУ). По данным некоторых СМИ, ученого подозревают в передаче данных Китаю.
https://ria.ru/20220506/gosizmena-1787266340.html
россия
новосибирск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, новосибирский государственный университет, новосибирск
06:54 01.07.2022 (обновлено: 08:50 01.07.2022)
В Новосибирске ученого-физика арестовали по подозрению в госизмене
Суд в Новосибирске арестовал до 29 августа физика Колкера по подозрению в госизмене
НОВОСИБИРСК, 1 июл — РИА Новости. Советский районный суд Новосибирска заключил под стражу по подозрению в государственной измене ученого-физика, заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского госуниверситета Дмитрия Колкера, сообщает суд.
"Постановлением Советского районного суда Новосибирска от 30.06.2022 избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Колкера Дмитрия Борисовича, подозреваемого в совершении преступления <...> до 29.08.2022", — уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что Колкера подозревают в совершении преступления по статье 275 УК, которая предусматривает уголовную ответственность за государственную измену, то есть совершенные гражданином России шпионаж, выдачу иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 12 до 20 лет.
Постановление суда пока не вступило в силу и его можно обжаловать.
Родственники ученого в социальной сети "ВКонтакте" сообщают, что Колкер был задержан сотрудниками правоохранительных органов в частной клинике, где он находился в связи с ухудшившимся состоянием в связи с заболеванием раком в четвертой стадии и где "его питали через вену".
По данным сына ученого Максима Колкера, причиной уголовного преследования его отца стали прочитанные им лекции на международной конференции в Китае, которые, как он утверждает, были заверены сотрудником ФСБ на отсутствие в них государственной тайны.
Дмитрий Колкер — доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета
(НГУ). По данным некоторых СМИ, ученого подозревают в передаче данных Китаю.