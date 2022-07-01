https://ria.ru/20220701/gazprom-1799445822.html
Выросла оптовая цена газа "Газпрома"
Выросла оптовая цена газа "Газпрома" - РИА Новости, 01.07.2022
Выросла оптовая цена газа "Газпрома"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с 1 июля повышает регулируемые цены на газ "Газпрома" для всех категорий потребителей: для промышленности — на... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T00:52
2022-07-01T00:52
2022-07-01T00:52
экономика
максим решетников
россия
газпром
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России с 1 июля повышает регулируемые цены на газ "Газпрома" для всех категорий потребителей: для промышленности — на 5%, для населения — на 3%, следует из приказов регулятора, опубликованных на официальном портале правовой информации.Оптовые цены на газ, который продает "Газпром", регулируются государством. Как правило, они индексируются с 1 июля. В 2021 и 2020 годах индексация оптовых цен составляла 3% и для населения, и для промышленности.Как ранее пояснили в ФАС, индексация цен на газ на 3% для населения и на 5% для промышленных потребителей предусмотрена прогнозом социально-экономического развития РФ. Это ниже темпов инфляции.Минэкономразвития сейчас прогнозирует темпы роста потребительских цен в РФ по итогам текущего года в 17,5%. Но глава министерства Максим Решетников в июне говорил, что экономика РФ проходит нынешний этап лучше, чем ожидали власти: инфляция и спад ВПП по итогам года будут меньше, чем прогнозировало Минэкономразвития, это дает основание пересмотреть свой прогноз.
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экономика, максим решетников, россия, газпром, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Выросла оптовая цена газа "Газпрома"
Оптовая цена газа "Газпрома" с первого июля вырастет для населения и промышленности