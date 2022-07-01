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ФССП России планирует заключить соглашения с коллегами из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 01.07.2022
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ФССП России планирует заключить соглашения с коллегами из ДНР и ЛНР
ФССП России планирует заключить соглашения с коллегами из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 01.07.2022
ФССП России планирует заключить соглашения с коллегами из ДНР и ЛНР
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России прорабатывает вопросы заключения соглашения о сотрудничестве с коллегами ДНР и ЛНР, рассказал директор... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T10:11
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донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
дмитрий аристов
общество
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России прорабатывает вопросы заключения соглашения о сотрудничестве с коллегами ДНР и ЛНР, рассказал директор службы Дмитрий Аристов."Мы сейчас прорабатываем вопросы заключения соглашения о взаимодействии с коллегами из ДНР и ЛНР. Уверен, что оно станет основанием для совместной долгосрочной и плодотворной работы", - сказал он в интервью РИА Новости на полях ПМЮФ.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20220701/lnr-1799470425.html
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донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, дмитрий аристов, общество
10:11 01.07.2022 (обновлено: 11:10 01.07.2022)
 
ФССП России планирует заключить соглашения с коллегами из ДНР и ЛНР

ФССП России планирует заключить соглашения о сотрудничестве с коллегами из ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДиректор ФССП России Дмитрий Аристов
Директор ФССП России Дмитрий Аристов - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Директор ФССП России Дмитрий Аристов. Архивное фото
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России прорабатывает вопросы заключения соглашения о сотрудничестве с коллегами ДНР и ЛНР, рассказал директор службы Дмитрий Аристов.
"Мы сейчас прорабатываем вопросы заключения соглашения о взаимодействии с коллегами из ДНР и ЛНР. Уверен, что оно станет основанием для совместной долгосрочной и плодотворной работы", - сказал он в интервью РИА Новости на полях ПМЮФ.
Мужчина на смотровой площадке на Останкинской телебашне - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
09:18Специальная военная операция на Украине
Москвичи выберут территорию, которую назовут в честь ЛНР
Читайте полный текст интервью >>
 
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