https://ria.ru/20220701/fspp-1799479981.html
ФССП России планирует заключить соглашения с коллегами из ДНР и ЛНР
ФССП России планирует заключить соглашения с коллегами из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 01.07.2022
ФССП России планирует заключить соглашения с коллегами из ДНР и ЛНР
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России прорабатывает вопросы заключения соглашения о сотрудничестве с коллегами ДНР и ЛНР, рассказал директор... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T10:11
2022-07-01T10:11
2022-07-01T11:10
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
дмитрий аристов
общество
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России прорабатывает вопросы заключения соглашения о сотрудничестве с коллегами ДНР и ЛНР, рассказал директор службы Дмитрий Аристов."Мы сейчас прорабатываем вопросы заключения соглашения о взаимодействии с коллегами из ДНР и ЛНР. Уверен, что оно станет основанием для совместной долгосрочной и плодотворной работы", - сказал он в интервью РИА Новости на полях ПМЮФ.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20220701/lnr-1799470425.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, дмитрий аристов, общество
10:11 01.07.2022 (обновлено: 11:10 01.07.2022)
ФССП России планирует заключить соглашения с коллегами из ДНР и ЛНР
ФССП России планирует заключить соглашения о сотрудничестве с коллегами из ДНР и ЛНР