https://ria.ru/20220701/fspp-1799479981.html

ФССП России планирует заключить соглашения с коллегами из ДНР и ЛНР

ФССП России планирует заключить соглашения с коллегами из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 01.07.2022

ФССП России планирует заключить соглашения с коллегами из ДНР и ЛНР

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России прорабатывает вопросы заключения соглашения о сотрудничестве с коллегами ДНР и ЛНР, рассказал директор... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T10:11

2022-07-01T10:11

2022-07-01T11:10

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луганская народная республика

россия

дмитрий аристов

общество

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С.- ПЕТЕРБУРГ, 1 июл – РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России прорабатывает вопросы заключения соглашения о сотрудничестве с коллегами ДНР и ЛНР, рассказал директор службы Дмитрий Аристов."Мы сейчас прорабатываем вопросы заключения соглашения о взаимодействии с коллегами из ДНР и ЛНР. Уверен, что оно станет основанием для совместной долгосрочной и плодотворной работы", - сказал он в интервью РИА Новости на полях ПМЮФ.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220701/lnr-1799470425.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, дмитрий аристов, общество