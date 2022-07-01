https://ria.ru/20220701/finlyandiya-1799604605.html

Туроператоры рассказали, когда начнут продавать путевки в Финляндию

Туроператоры рассказали, когда начнут продавать путевки в Финляндию - РИА Новости, 01.07.2022

Туроператоры рассказали, когда начнут продавать путевки в Финляндию

Российские туроператоры пока не продают путевки в Финляндию, которые предполагают пересечение сухопутной границы, рассказали РИА Новости представители отрасли. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T18:15

2022-07-01T18:15

2022-07-01T18:15

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российские туроператоры пока не продают путевки в Финляндию, которые предполагают пересечение сухопутной границы, рассказали РИА Новости представители отрасли."Туроператор несет ответственность за безопасность клиентов на отдыхе, поэтому в текущей ситуации мы не можем предлагать поездки в страны из списка недружественных", — сообщили в пресс-службе крупного туроператора.Вице-президент АТОР Артур Мурадян отметил, что "до открытия сухопутных границ с Финляндией никто из компаний не будет рисковать и продавать туры, которые невозможно исполнить с точки зрения выезда за границу".Однако он отметил, что россияне могут отправиться на отдых в эту страну с пересадкой, например, в Турции. "С учетом того, что туры туда можно продавать только авиационным транспортом, то какое-то предложение у ряда компаний, особенно из Северной столицы, сформировано", — пояснил он.Финляндия отменила антиковидные ограничения на въезд 30 июня, с этой даты возобновляет прием туристов из третьих стран, в том числе из РФ. Однако Россия пока еще не отказалась от ограничений на выезд через сухопутные границы. Прямое воздушное сообщение между странами приостановлено из-за санкций на отечественную авиационную отрасль.

https://ria.ru/20200126/1563562826.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, финляндия, россия, турция, ассоциация туроператоров россии (атор)