https://ria.ru/20220701/finlyandiya-1799604605.html
Туроператоры рассказали, когда начнут продавать путевки в Финляндию
Туроператоры рассказали, когда начнут продавать путевки в Финляндию - РИА Новости, 01.07.2022
Туроператоры рассказали, когда начнут продавать путевки в Финляндию
Российские туроператоры пока не продают путевки в Финляндию, которые предполагают пересечение сухопутной границы, рассказали РИА Новости представители отрасли. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T18:15
2022-07-01T18:15
2022-07-01T18:15
туризм
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финляндия
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российские туроператоры пока не продают путевки в Финляндию, которые предполагают пересечение сухопутной границы, рассказали РИА Новости представители отрасли."Туроператор несет ответственность за безопасность клиентов на отдыхе, поэтому в текущей ситуации мы не можем предлагать поездки в страны из списка недружественных", — сообщили в пресс-службе крупного туроператора.Вице-президент АТОР Артур Мурадян отметил, что "до открытия сухопутных границ с Финляндией никто из компаний не будет рисковать и продавать туры, которые невозможно исполнить с точки зрения выезда за границу".Однако он отметил, что россияне могут отправиться на отдых в эту страну с пересадкой, например, в Турции. "С учетом того, что туры туда можно продавать только авиационным транспортом, то какое-то предложение у ряда компаний, особенно из Северной столицы, сформировано", — пояснил он.Финляндия отменила антиковидные ограничения на въезд 30 июня, с этой даты возобновляет прием туристов из третьих стран, в том числе из РФ. Однако Россия пока еще не отказалась от ограничений на выезд через сухопутные границы. Прямое воздушное сообщение между странами приостановлено из-за санкций на отечественную авиационную отрасль.
https://ria.ru/20200126/1563562826.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, новости - туризм, финляндия, россия, турция, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туроператоры рассказали, когда начнут продавать путевки в Финляндию
Туроператоры готовы продавать путевки в Финляндию после открытия сухопутной границы
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Российские туроператоры пока не продают путевки в Финляндию, которые предполагают пересечение сухопутной границы, рассказали РИА Новости представители отрасли.
"Туроператор несет ответственность за безопасность клиентов на отдыхе, поэтому в текущей ситуации мы не можем предлагать поездки в страны из списка недружественных", — сообщили в пресс-службе крупного туроператора.
Вице-президент АТОР Артур Мурадян отметил, что "до открытия сухопутных границ с Финляндией никто из компаний не будет рисковать и продавать туры, которые невозможно исполнить с точки зрения выезда за границу".
Однако он отметил, что россияне могут отправиться на отдых в эту страну с пересадкой, например, в Турции. "С учетом того, что туры туда можно продавать только авиационным транспортом, то какое-то предложение у ряда компаний, особенно из Северной столицы, сформировано", — пояснил он.
Финляндия отменила антиковидные ограничения на въезд 30 июня, с этой даты возобновляет прием туристов из третьих стран, в том числе из РФ. Однако Россия пока еще не отказалась от ограничений на выезд через сухопутные границы. Прямое воздушное сообщение между странами приостановлено из-за санкций на отечественную авиационную отрасль.