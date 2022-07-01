https://ria.ru/20220701/energopodstantsiya-1799457655.html

В Москве началась масштабная реконструкция энергоподстанции "Чертаново"

В Москве началась масштабная реконструкция энергоподстанции "Чертаново" - РИА Новости, 01.07.2022

В Москве началась масштабная реконструкция энергоподстанции "Чертаново"

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к масштабной реконструкции одной из ключевых энергоподстанций — "Чертаново", расположенной на юге столицы, РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T07:09

2022-07-01T07:09

2022-07-01T07:09

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общество

городское хозяйство москвы

москва

новомосковский административный округ

петр бирюков

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к масштабной реконструкции одной из ключевых энергоподстанций — "Чертаново", расположенной на юге столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он отметил, что эта подстанция обеспечивает электроснабжение сразу нескольких жилых районов Южного административного округа с населением более 800 тысяч человек и ряда социально значимых объектов. Бирюков уточнил, что главной задачей является повышение надежности питающего центра и обеспечение возможности присоединения новых потребителей.Заммэра также рассказал, что в рамках реконструкции выполнят замену двух существующих трансформаторов 110 киловатт каждый на новые современные трансформаторы 220 киловатт с аналогичной мощностью."Модернизация энергообъекта ведется с учетом перспективного развития энергосистемы столицы, поэтому возводимые под два новых трансформатора фундаменты рассчитаны на возможность использования аналогичных устройств следующей ступени мощности", — пояснил Бирюков.По его словам, все оборудование, которое установят на подстанции, отечественного производства, отвечает всем современным требованиям эффективности и безопасности.Также глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что высокий уровень надежности и безаварийности всех инженерных систем жизнеобеспечения является одной из важных составляющих комфортной городской среды. Он отметил, что в Москве ведется планомерная работа по обновлению электросетей и энергоподстанций.Кроме того, в начале этого года завершились основные мероприятия по реконструкции подстанции "Битца", что позволило создать дополнительные мощности на юго-западе столицы и в Новомосковском административном округе. Бирюков отметил, что в 2023 году запланирован ввод в эксплуатацию новой подстанции "Саларьево" в Троицком округе.

https://ria.ru/20220630/naberezhnye-1799154474.html

https://ria.ru/20220630/elektroseti-1799194847.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, новомосковский административный округ, петр бирюков