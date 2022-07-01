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Украинские войска повредили детский сад в Петровском районе Донецка

Украинские войска повредили детский сад в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 01.07.2022

Украинские войска повредили детский сад в Петровском районе Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, повреждены детсад и жилые дома, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T16:25

2022-07-01T16:25

2022-07-01T16:28

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

донецк (днр)

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, повреждены детсад и жилые дома, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) нанесли удар по Петровскому району Донецка. В результате обстрела по улице Боткина повреждения получил детский сад №74 и жилые дома", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220701/drony-1799586694.html

украина

донецкая народная республика

донецк (днр)

донбасс

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украина, донецкая народная республика, донецк (днр), вооруженные силы украины, донбасс