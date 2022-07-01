https://ria.ru/20220701/donetsk-1799594648.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен еще один житель

При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен еще один житель - РИА Новости, 01.07.2022

При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен еще один житель

Еще один мирный житель получил ранение в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T15:20

2022-07-01T15:20

2022-07-01T15:20

специальная военная операция на украине

денис пушилин

в мире

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Еще один мирный житель получил ранение в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."По улице Правды в Куйбышевском районе Донецка при обстреле ранен еще один мирный житель. По улице Изотова повреждены домостроения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Штаб территориальной обороны ДНР ранее в пятницу сообщил о мирном жителе, пострадавшем в результате обстрела Куйбышевского района Донецка. Его доставили с минно-взрывной травмой в местную больницу.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в пятницу сообщило об обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск. Обстрел велся из населенного пункта Первомайское. Войска Украины открыли огонь в 13.35 мск и выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.

https://ria.ru/20220701/donetsk-1799588230.html

https://ria.ru/20220701/donetsk-1799583154.html

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

денис пушилин, в мире, донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика