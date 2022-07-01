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При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен еще один житель - РИА Новости, 01.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220701/donetsk-1799594648.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен еще один житель
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен еще один житель - РИА Новости, 01.07.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен еще один житель
Еще один мирный житель получил ранение в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T15:20
2022-07-01T15:20
специальная военная операция на украине
денис пушилин
в мире
донецк (днр)
куйбышевский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Еще один мирный житель получил ранение в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."По улице Правды в Куйбышевском районе Донецка при обстреле ранен еще один мирный житель. По улице Изотова повреждены домостроения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Штаб территориальной обороны ДНР ранее в пятницу сообщил о мирном жителе, пострадавшем в результате обстрела Куйбышевского района Донецка. Его доставили с минно-взрывной травмой в местную больницу.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в пятницу сообщило об обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск. Обстрел велся из населенного пункта Первомайское. Войска Украины открыли огонь в 13.35 мск и выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
https://ria.ru/20220701/donetsk-1799588230.html
https://ria.ru/20220701/donetsk-1799583154.html
донецк (днр)
куйбышевский район
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денис пушилин, в мире, донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика
15:20 01.07.2022
 
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен еще один житель

В ДНР заявили, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен еще один мирный житель

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Еще один мирный житель получил ранение в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"По улице Правды в Куйбышевском районе Донецка при обстреле ранен еще один мирный житель. По улице Изотова повреждены домостроения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Обстрел Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
15:02Специальная военная операция на Украине
Интенсивность обстрелов Донецка снизилась, заявили в ДНР
Штаб территориальной обороны ДНР ранее в пятницу сообщил о мирном жителе, пострадавшем в результате обстрела Куйбышевского района Донецка. Его доставили с минно-взрывной травмой в местную больницу.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в пятницу сообщило об обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск. Обстрел велся из населенного пункта Первомайское. Войска Украины открыли огонь в 13.35 мск и выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
14:48Специальная военная операция на Украине
В Донецке из-за обстрела со стороны украинских войск ранен мужчина
 
Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинВ миреДонецк (ДНР)Куйбышевский районДонецкая Народная Республика
 
 
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