https://ria.ru/20220701/donetsk-1799594648.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен еще один житель
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен еще один житель - РИА Новости, 01.07.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен еще один житель
Еще один мирный житель получил ранение в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T15:20
2022-07-01T15:20
2022-07-01T15:20
специальная военная операция на украине
денис пушилин
в мире
донецк (днр)
куйбышевский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Еще один мирный житель получил ранение в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."По улице Правды в Куйбышевском районе Донецка при обстреле ранен еще один мирный житель. По улице Изотова повреждены домостроения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Штаб территориальной обороны ДНР ранее в пятницу сообщил о мирном жителе, пострадавшем в результате обстрела Куйбышевского района Донецка. Его доставили с минно-взрывной травмой в местную больницу.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в пятницу сообщило об обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск. Обстрел велся из населенного пункта Первомайское. Войска Украины открыли огонь в 13.35 мск и выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра.Начиная с 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России "дополнительные союзнические силы". Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел города 13 июня одним из самых ожесточенных за восемь лет конфликта.
https://ria.ru/20220701/donetsk-1799588230.html
https://ria.ru/20220701/donetsk-1799583154.html
донецк (днр)
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РИА Новости
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денис пушилин, в мире, донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика
При обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен еще один житель
В ДНР заявили, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ ранен еще один мирный житель