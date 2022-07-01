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Интенсивность обстрелов Донецка снизилась, заявили в ДНР - РИА Новости, 01.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220701/donetsk-1799588230.html
Интенсивность обстрелов Донецка снизилась, заявили в ДНР
Интенсивность обстрелов Донецка снизилась, заявили в ДНР - РИА Новости, 01.07.2022
Интенсивность обстрелов Донецка снизилась, заявили в ДНР
Интенсивность обстрелов Донецка за последние несколько дней снизилась, заявил заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T15:02
2022-07-01T15:02
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Интенсивность обстрелов Донецка за последние несколько дней снизилась, заявил заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов."С начала месяца (июня - ред.) на протяжении трех недель приблизительно интенсивность обстрелов Донецка была очень высокой. Обстрелы были всегда в светлое время суток в основном", - сказал он в эфире "Первого канала".По его словам, после работы артиллерии и авиации "где-то уже дней пять интенсивность (ударов) по Донецку заметно снизилась".
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в мире, донецк (днр)
15:02 01.07.2022
 
Интенсивность обстрелов Донецка снизилась, заявили в ДНР

Замминистра информации ДНР Безсонов: интенсивность обстрелов Донецка снизилась

© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРОбстрел Куйбышевского района Донецка
Обстрел Куйбышевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
Обстрел Куйбышевского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Интенсивность обстрелов Донецка за последние несколько дней снизилась, заявил заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.
"С начала месяца (июня - ред.) на протяжении трех недель приблизительно интенсивность обстрелов Донецка была очень высокой. Обстрелы были всегда в светлое время суток в основном", - сказал он в эфире "Первого канала".
По его словам, после работы артиллерии и авиации "где-то уже дней пять интенсивность (ударов) по Донецку заметно снизилась".
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