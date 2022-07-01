https://ria.ru/20220701/donetsk-1799588230.html

Интенсивность обстрелов Донецка снизилась, заявили в ДНР

Интенсивность обстрелов Донецка снизилась, заявили в ДНР - РИА Новости, 01.07.2022

Интенсивность обстрелов Донецка снизилась, заявили в ДНР

Интенсивность обстрелов Донецка за последние несколько дней снизилась, заявил заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T15:02

2022-07-01T15:02

2022-07-01T15:02

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Интенсивность обстрелов Донецка за последние несколько дней снизилась, заявил заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов."С начала месяца (июня - ред.) на протяжении трех недель приблизительно интенсивность обстрелов Донецка была очень высокой. Обстрелы были всегда в светлое время суток в основном", - сказал он в эфире "Первого канала".По его словам, после работы артиллерии и авиации "где-то уже дней пять интенсивность (ударов) по Донецку заметно снизилась".

https://ria.ru/20220701/donetsk-1799583154.html

донецк (днр)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр)