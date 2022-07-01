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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 01.07.2022
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска в 12.00 мск вновь выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T11:59
2022-07-01T11:59
2022-07-01T12:36
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нато
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска в 12.00 мск вновь выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Пески - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о двух обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск. По городу выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" и пять снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220701/donbass-1799497382.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, сцкк, нато
11:59 01.07.2022 (обновлено: 12:36 01.07.2022)
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов