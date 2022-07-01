https://ria.ru/20220701/donbass-1799642669.html
Украинские войска выпустили по Ясиноватой еще пять снарядов
Украинские войска выпустили по Ясиноватой еще пять снарядов - РИА Новости, 01.07.2022
Украинские войска выпустили по Ясиноватой еще пять снарядов
Украинские войска в 16.40 выпустили по Ясиноватой еще пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T17:05
2022-07-01T17:05
2022-07-01T17:05
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783563991_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_3d3bd5521e53f91c3c2cd4f9a10647c5.jpg
ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска в 16.40 выпустили по Ясиноватой еще пять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о девяти обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, в том числе из РСЗО "Град" и из артиллерии калибром 155 миллиметров.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220701/donetsk-1799621532.html
https://ria.ru/20220701/obstrel-1799511435.html
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783563991_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_70b2a4ddb2da0b89818a7d0956f2d7dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Украинские войска выпустили по Ясиноватой еще пять снарядов
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Ясиноватой еще пять снарядов