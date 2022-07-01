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Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 01.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220701/donbass-1799497382.html
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 01.07.2022
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую
Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T11:18
2022-07-01T11:20
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
украина
сша
нато
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.55 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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в мире, ясиноватая, украина, сша, нато
11:18 01.07.2022 (обновлено: 11:20 01.07.2022)
 
Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Ясиноватой пять снарядов "натовского" калибра

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.55 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Мужчина демонстрирует осколки - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
10:04Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяУкраинаСШАНАТО
 
 
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