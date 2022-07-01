https://ria.ru/20220701/donbass-1799497382.html

Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую

Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 01.07.2022

Украинские войска снова обстреляли Ясиноватую

Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T11:18

2022-07-01T11:18

2022-07-01T11:20

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

украина

сша

нато

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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.55 (совпадает с мск - ред.) - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220701/donbass-1799478885.html

ясиноватая

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ясиноватая, украина, сша, нато