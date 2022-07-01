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Украинские войска обстреляли Новобахмутовку
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку - РИА Новости, 01.07.2022
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку
Украинские войска в 9.15 мск выпустили по Новобахмутовке шесть снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T10:04
2022-07-01T10:04
2022-07-01T10:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска в 9.15 мск выпустили по Новобахмутовке шесть снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 9.15 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Новобахмутовке шесть снарядов