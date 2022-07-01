https://ria.ru/20220701/donbass-1799478885.html

Украинские войска обстреляли Новобахмутовку

Украинские войска обстреляли Новобахмутовку - РИА Новости, 01.07.2022

Украинские войска обстреляли Новобахмутовку

Украинские войска в 9.15 мск выпустили по Новобахмутовке шесть снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T10:04

2022-07-01T10:04

2022-07-01T10:04

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска в 9.15 мск выпустили по Новобахмутовке шесть снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 9.15 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220701/obstrely-1799476009.html

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, донецкая народная республика