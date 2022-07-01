https://ria.ru/20220701/donbass-1799472719.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 01.07.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска в 9.15 мск обстреляли Ясиноватую, выпустив пять снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T09:25

2022-07-01T09:25

2022-07-01T09:36

специальная военная операция на украине

в мире

украина

ясиноватая

сша

нато

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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска в 9.15 мск обстреляли Ясиноватую, выпустив пять снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.15 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220701/obstrel-1799466299.html

украина

ясиноватая

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, ясиноватая, сша, нато