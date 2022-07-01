https://ria.ru/20220701/donbass-1799472719.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 01.07.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
Украинские войска в 9.15 мск обстреляли Ясиноватую, выпустив пять снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T09:25
2022-07-01T09:25
2022-07-01T09:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ясиноватая
сша
нато
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска в 9.15 мск обстреляли Ясиноватую, выпустив пять снарядов применяемого НАТО калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.15 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220701/obstrel-1799466299.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ясиноватая, сша, нато
09:25 01.07.2022 (обновлено: 09:36 01.07.2022)
Украинские войска обстреляли Ясиноватую
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Ясиноватой пять снарядов