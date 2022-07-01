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Украинские войска за сутки выпустили по территории ДНР более 220 снарядов
Украинские войска за сутки выпустили по территории ДНР более 220 снарядов - РИА Новости, 01.07.2022
Украинские войска за сутки выпустили по территории ДНР более 220 снарядов
Народная милиция ДНР сообщила, что в пятницу украинские войска выпустили более 220 снарядов, в том числе из "Града" и снарядами "натовского" калибра, по восьми... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T19:46
2022-07-01T19:46
2022-07-01T19:46
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Народная милиция ДНР сообщила, что в пятницу украинские войска выпустили более 220 снарядов, в том числе из "Града" и снарядами "натовского" калибра, по восьми населенным пунктам республики."За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более 220 снарядов из реактивных систем залпового огня "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122 миллиметра, а также 120-миллиметровых минометов. Огонь велся по районам восьми населенных пунктов Республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220701/dron-1799603547.html
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украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
Украинские войска за сутки выпустили по территории ДНР более 220 снарядов
В ДНР сообщили, что ВСУ за сутки выпустили по восьми населенным пунктам более 220 снарядов