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Песков рассказал о привезенном Видодо послании с Украины - РИА Новости, 01.07.2022
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Песков рассказал о привезенном Видодо послании с Украины
Песков рассказал о привезенном Видодо послании с Украины - РИА Новости, 01.07.2022
Песков рассказал о привезенном Видодо послании с Украины
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря о переданном Владимиру Путину президентом Индонезии Джоко Видодо послании после посещения Украины,... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:42
2022-07-01T17:36
политика
владимир зеленский
индонезия
джоко видодо
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря о переданном Владимиру Путину президентом Индонезии Джоко Видодо послании после посещения Украины, заявил, что речь не идет о каком-то письменном документе.Президент Индонезии накануне по итогам переговоров в Кремле заявил, что передал Путину послание от Владимира Зеленского."Смотрите, я смогу сказать следующее, речь не идет о каком-то письменном послании. Единственное, что я могу сказать по этой теме", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.
https://ria.ru/20220630/ukraina-1799274912.html
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политика, владимир зеленский, индонезия, джоко видодо
12:42 01.07.2022 (обновлено: 17:36 01.07.2022)
 
Песков рассказал о привезенном Видодо послании с Украины

Представитель Кремля Песков: Видодо не передавал Путину письменного послания от Зеленского

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Индонезии Джоко Видодо на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Президент России Владимир Путин и президент Индонезии Джоко Видодо на пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и президент Индонезии Джоко Видодо на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря о переданном Владимиру Путину президентом Индонезии Джоко Видодо послании после посещения Украины, заявил, что речь не идет о каком-то письменном документе.
Президент Индонезии накануне по итогам переговоров в Кремле заявил, что передал Путину послание от Владимира Зеленского.
"Смотрите, я смогу сказать следующее, речь не идет о каком-то письменном послании. Единственное, что я могу сказать по этой теме", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.
Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Индонезии Джоко Видодо - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
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Президент Индонезии получит разъяснения по Украине, заявил Песков
 
ПолитикаВладимир ЗеленскийИндонезияДжоко Видодо
 
 
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