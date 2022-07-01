https://ria.ru/20220701/diplomatiya-1799526922.html
Песков рассказал о привезенном Видодо послании с Украины
Песков рассказал о привезенном Видодо послании с Украины - РИА Новости, 01.07.2022
Песков рассказал о привезенном Видодо послании с Украины
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря о переданном Владимиру Путину президентом Индонезии Джоко Видодо послании после посещения Украины,... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:42
2022-07-01T12:42
2022-07-01T17:36
политика
владимир зеленский
индонезия
джоко видодо
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря о переданном Владимиру Путину президентом Индонезии Джоко Видодо послании после посещения Украины, заявил, что речь не идет о каком-то письменном документе.Президент Индонезии накануне по итогам переговоров в Кремле заявил, что передал Путину послание от Владимира Зеленского."Смотрите, я смогу сказать следующее, речь не идет о каком-то письменном послании. Единственное, что я могу сказать по этой теме", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.
https://ria.ru/20220630/ukraina-1799274912.html
индонезия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир зеленский, индонезия, джоко видодо
12:42 01.07.2022 (обновлено: 17:36 01.07.2022)
Песков рассказал о привезенном Видодо послании с Украины
Представитель Кремля Песков: Видодо не передавал Путину письменного послания от Зеленского