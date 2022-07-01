https://ria.ru/20220701/diplomatiya-1799526922.html

Песков рассказал о привезенном Видодо послании с Украины

Песков рассказал о привезенном Видодо послании с Украины - РИА Новости, 01.07.2022

Песков рассказал о привезенном Видодо послании с Украины

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря о переданном Владимиру Путину президентом Индонезии Джоко Видодо послании после посещения Украины,... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T12:42

2022-07-01T12:42

2022-07-01T17:36

политика

владимир зеленский

индонезия

джоко видодо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799377964_0:0:3199:1800_1920x0_80_0_0_6a6f31cd8b704a2217408c398f62e03b.jpg

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, говоря о переданном Владимиру Путину президентом Индонезии Джоко Видодо послании после посещения Украины, заявил, что речь не идет о каком-то письменном документе.Президент Индонезии накануне по итогам переговоров в Кремле заявил, что передал Путину послание от Владимира Зеленского."Смотрите, я смогу сказать следующее, речь не идет о каком-то письменном послании. Единственное, что я могу сказать по этой теме", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

https://ria.ru/20220630/ukraina-1799274912.html

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир зеленский, индонезия, джоко видодо