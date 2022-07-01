https://ria.ru/20220701/berdyansk-1799462808.html

Газоснабжение Бердянска возобновят в ближайшие дни

Газоснабжение Бердянска возобновят в ближайшие дни - РИА Новости, 01.07.2022

Газоснабжение Бердянска возобновят в ближайшие дни

Газовое оборудование, трубопроводы Бердянска, пострадавшие в ходе боевых действий в феврале, восстановлены, производится техническая подготовка для подачи газа... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T08:22

2022-07-01T08:22

2022-07-01T08:31

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в мире

бердянск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Газовое оборудование, трубопроводы Бердянска, пострадавшие в ходе боевых действий в феврале, восстановлены, производится техническая подготовка для подачи газа жителям города, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."Результат восстановительных работ заключается в том, что жители Бердянска в ближайшие дни получат газоснабжение, которое было нарушено в конце февраля во время боевых действий. То есть 4 месяца жители Бердянска были без газа", - сказал РИА Новости Рогов.Трубопроводы, станции, распределительные пункты уже восстановлены, сейчас идет техническая подготовка к запуску, продувка, выравнивание давления, отметил он."В ближайшие дни газ будет подан", - сказал собеседник агентства.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, бердянск