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Газоснабжение Бердянска возобновят в ближайшие дни - РИА Новости, 01.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220701/berdyansk-1799462808.html
Газоснабжение Бердянска возобновят в ближайшие дни
Газоснабжение Бердянска возобновят в ближайшие дни - РИА Новости, 01.07.2022
Газоснабжение Бердянска возобновят в ближайшие дни
Газовое оборудование, трубопроводы Бердянска, пострадавшие в ходе боевых действий в феврале, восстановлены, производится техническая подготовка для подачи газа... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T08:22
2022-07-01T08:31
специальная военная операция на украине
в мире
бердянск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Газовое оборудование, трубопроводы Бердянска, пострадавшие в ходе боевых действий в феврале, восстановлены, производится техническая подготовка для подачи газа жителям города, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."Результат восстановительных работ заключается в том, что жители Бердянска в ближайшие дни получат газоснабжение, которое было нарушено в конце февраля во время боевых действий. То есть 4 месяца жители Бердянска были без газа", - сказал РИА Новости Рогов.Трубопроводы, станции, распределительные пункты уже восстановлены, сейчас идет техническая подготовка к запуску, продувка, выравнивание давления, отметил он."В ближайшие дни газ будет подан", - сказал собеседник агентства.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
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в мире, бердянск
08:22 01.07.2022 (обновлено: 08:31 01.07.2022)
 
Газоснабжение Бердянска возобновят в ближайшие дни

Газоснабжение Бердянска, нарушенное из-за боев в феврале, возобновят в ближайшие дни

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГазовая конфорка
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости. Газовое оборудование, трубопроводы Бердянска, пострадавшие в ходе боевых действий в феврале, восстановлены, производится техническая подготовка для подачи газа жителям города, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Результат восстановительных работ заключается в том, что жители Бердянска в ближайшие дни получат газоснабжение, которое было нарушено в конце февраля во время боевых действий. То есть 4 месяца жители Бердянска были без газа", - сказал РИА Новости Рогов.
Трубопроводы, станции, распределительные пункты уже восстановлены, сейчас идет техническая подготовка к запуску, продувка, выравнивание давления, отметил он.
"В ближайшие дни газ будет подан", - сказал собеседник агентства.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБердянск
 
 
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