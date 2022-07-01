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МИД Белоруссии заявил о готовности к диалогу для укрепления безопасности - РИА Новости, 01.07.2022
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МИД Белоруссии заявил о готовности к диалогу для укрепления безопасности
МИД Белоруссии заявил о готовности к диалогу для укрепления безопасности - РИА Новости, 01.07.2022
МИД Белоруссии заявил о готовности к диалогу для укрепления безопасности
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что укрепление региональной безопасности должно осуществляться не за счет наращивания военного... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T10:49
2022-07-01T10:49
в мире
белоруссия
мид белоруссии
нато
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МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что укрепление региональной безопасности должно осуществляться не за счет наращивания военного потенциала НАТО, а с помощью развития механизмов контроля над вооружениями, мер доверия и диалога, Минск готов к такому взаимодействию.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Изначально Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Во вторник Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут 5 июля с участием глав МИД этих стран, сообщил по итогам саммита альянса в Мадриде генсек Йенс Столтенберг."Укрепление безопасности – национальной, региональной и глобальной – должно осуществляться не за счет наращивания военного потенциала НАТО, а посредством двусторонних и многосторонних механизмов контроля над вооружениями и мер укрепления доверия, а также через равноправный и взаимоуважительный диалог, направленный на устранение разногласий, снижение рисков и предотвращение роста конфронтации в военной сфере", - заявил Глаз. Он подчеркнул, что "Республика Беларусь была и остается открытой для такого взаимодействия".
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в мире, белоруссия, мид белоруссии, нато
10:49 01.07.2022
 
МИД Белоруссии заявил о готовности к диалогу для укрепления безопасности

МИД Белоруссии считает, что безопасность нужно укреплять через диалог, и готов к этому

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗдание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске
Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Здание МИД Белоруссии на улице Кирова в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что укрепление региональной безопасности должно осуществляться не за счет наращивания военного потенциала НАТО, а с помощью развития механизмов контроля над вооружениями, мер доверия и диалога, Минск готов к такому взаимодействию.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Изначально Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Во вторник Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут 5 июля с участием глав МИД этих стран, сообщил по итогам саммита альянса в Мадриде генсек Йенс Столтенберг.
"Укрепление безопасности – национальной, региональной и глобальной – должно осуществляться не за счет наращивания военного потенциала НАТО, а посредством двусторонних и многосторонних механизмов контроля над вооружениями и мер укрепления доверия, а также через равноправный и взаимоуважительный диалог, направленный на устранение разногласий, снижение рисков и предотвращение роста конфронтации в военной сфере", - заявил Глаз. Он подчеркнул, что "Республика Беларусь была и остается открытой для такого взаимодействия".
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