https://ria.ru/20220701/belorussiya-1799489605.html

МИД Белоруссии заявил о готовности к диалогу для укрепления безопасности

МИД Белоруссии заявил о готовности к диалогу для укрепления безопасности - РИА Новости, 01.07.2022

МИД Белоруссии заявил о готовности к диалогу для укрепления безопасности

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что укрепление региональной безопасности должно осуществляться не за счет наращивания военного... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T10:49

2022-07-01T10:49

2022-07-01T10:49

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МИНСК, 1 июл – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что укрепление региональной безопасности должно осуществляться не за счет наращивания военного потенциала НАТО, а с помощью развития механизмов контроля над вооружениями, мер доверия и диалога, Минск готов к такому взаимодействию.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Изначально Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Во вторник Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. Турция, в свою очередь, сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут 5 июля с участием глав МИД этих стран, сообщил по итогам саммита альянса в Мадриде генсек Йенс Столтенберг."Укрепление безопасности – национальной, региональной и глобальной – должно осуществляться не за счет наращивания военного потенциала НАТО, а посредством двусторонних и многосторонних механизмов контроля над вооружениями и мер укрепления доверия, а также через равноправный и взаимоуважительный диалог, направленный на устранение разногласий, снижение рисков и предотвращение роста конфронтации в военной сфере", - заявил Глаз. Он подчеркнул, что "Республика Беларусь была и остается открытой для такого взаимодействия".

https://ria.ru/20220422/bezopasnost-1784900060.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, мид белоруссии, нато