https://ria.ru/20220701/aeroport-1799708962.html
ЛНР: укрепрайоны в Северодонецком аэропорту сооружены по стандартам НАТО
ЛНР: укрепрайоны в Северодонецком аэропорту сооружены по стандартам НАТО - РИА Новости, 01.07.2022
ЛНР: укрепрайоны в Северодонецком аэропорту сооружены по стандартам НАТО
Украинские войска сооружали укрепрайоны в Северодонецком аэропорту по стандартам НАТО, рассказал РИА Новости помощник главы МВД Луганской Народной республики... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T20:58
2022-07-01T20:58
2022-07-01T21:02
специальная военная операция на украине
в мире
северодонецк
украина
нато
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791207521_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9e66448542378b416fe34d58032a5cd7.jpg
ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска сооружали укрепрайоны в Северодонецком аэропорту по стандартам НАТО, рассказал РИА Новости помощник главы МВД Луганской Народной республики Виталий Киселев.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что промышленная зона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены. Помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов заявил РИА Новости, что найдены доказательства подготовки Северодонецкого аэропорта под создание серьезной базы НАТО вблизи границ с РФ."Сейчас мы видим (в Северодонецком аэропорту – ред.) укрепрайоны, которые были построены по стандартам НАТО. Начиная со Станицы Луганской, Счастья, с Мироновского водохранилища – все идентичны. Это все говорит о том, что это была подготовка к таким проектам как "НАТО с Украиной вместе", - сказал Киселев.В 2020 году на тот момент министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявлял, что Украина планирует создать в Северодонецке и Мариуполе две базы по стандартам НАТО. Расстояние по прямой от Северодонецка до границы с РФ порядка 100 километров.
северодонецк
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791207521_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d786d23d284618c265ea1882529e7900.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, северодонецк, украина, нато, вооруженные силы украины
20:58 01.07.2022 (обновлено: 21:02 01.07.2022)
ЛНР: укрепрайоны в Северодонецком аэропорту сооружены по стандартам НАТО
МВД ЛНР: укрепрайоны в Северодонецком аэропорту сооружены по стандартам НАТО