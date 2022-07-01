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ЛНР: укрепрайоны в Северодонецком аэропорту сооружены по стандартам НАТО - РИА Новости, 01.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220701/aeroport-1799708962.html
ЛНР: укрепрайоны в Северодонецком аэропорту сооружены по стандартам НАТО
ЛНР: укрепрайоны в Северодонецком аэропорту сооружены по стандартам НАТО - РИА Новости, 01.07.2022
ЛНР: укрепрайоны в Северодонецком аэропорту сооружены по стандартам НАТО
Украинские войска сооружали укрепрайоны в Северодонецком аэропорту по стандартам НАТО, рассказал РИА Новости помощник главы МВД Луганской Народной республики... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T20:58
2022-07-01T21:02
специальная военная операция на украине
в мире
северодонецк
украина
нато
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска сооружали укрепрайоны в Северодонецком аэропорту по стандартам НАТО, рассказал РИА Новости помощник главы МВД Луганской Народной республики Виталий Киселев.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что промышленная зона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены. Помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов заявил РИА Новости, что найдены доказательства подготовки Северодонецкого аэропорта под создание серьезной базы НАТО вблизи границ с РФ."Сейчас мы видим (в Северодонецком аэропорту – ред.) укрепрайоны, которые были построены по стандартам НАТО. Начиная со Станицы Луганской, Счастья, с Мироновского водохранилища – все идентичны. Это все говорит о том, что это была подготовка к таким проектам как "НАТО с Украиной вместе", - сказал Киселев.В 2020 году на тот момент министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявлял, что Украина планирует создать в Северодонецке и Мариуполе две базы по стандартам НАТО. Расстояние по прямой от Северодонецка до границы с РФ порядка 100 километров.
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в мире, северодонецк, украина, нато, вооруженные силы украины
20:58 01.07.2022 (обновлено: 21:02 01.07.2022)
 
ЛНР: укрепрайоны в Северодонецком аэропорту сооружены по стандартам НАТО

МВД ЛНР: укрепрайоны в Северодонецком аэропорту сооружены по стандартам НАТО

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком
Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска сооружали укрепрайоны в Северодонецком аэропорту по стандартам НАТО, рассказал РИА Новости помощник главы МВД Луганской Народной республики Виталий Киселев.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что промышленная зона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены. Помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов заявил РИА Новости, что найдены доказательства подготовки Северодонецкого аэропорта под создание серьезной базы НАТО вблизи границ с РФ.
"Сейчас мы видим (в Северодонецком аэропорту – ред.) укрепрайоны, которые были построены по стандартам НАТО. Начиная со Станицы Луганской, Счастья, с Мироновского водохранилища – все идентичны. Это все говорит о том, что это была подготовка к таким проектам как "НАТО с Украиной вместе", - сказал Киселев.
В 2020 году на тот момент министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявлял, что Украина планирует создать в Северодонецке и Мариуполе две базы по стандартам НАТО. Расстояние по прямой от Северодонецка до границы с РФ порядка 100 километров.
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