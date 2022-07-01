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ЛНР: укрепрайоны в Северодонецком аэропорту сооружены по стандартам НАТО

ЛНР: укрепрайоны в Северодонецком аэропорту сооружены по стандартам НАТО - РИА Новости, 01.07.2022

ЛНР: укрепрайоны в Северодонецком аэропорту сооружены по стандартам НАТО

Украинские войска сооружали укрепрайоны в Северодонецком аэропорту по стандартам НАТО, рассказал РИА Новости помощник главы МВД Луганской Народной республики... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T20:58

2022-07-01T20:58

2022-07-01T21:02

специальная военная операция на украине

в мире

северодонецк

украина

нато

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска сооружали укрепрайоны в Северодонецком аэропорту по стандартам НАТО, рассказал РИА Новости помощник главы МВД Луганской Народной республики Виталий Киселев.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что промышленная зона Северодонецка и аэропорт полностью освобождены. Помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов заявил РИА Новости, что найдены доказательства подготовки Северодонецкого аэропорта под создание серьезной базы НАТО вблизи границ с РФ."Сейчас мы видим (в Северодонецком аэропорту – ред.) укрепрайоны, которые были построены по стандартам НАТО. Начиная со Станицы Луганской, Счастья, с Мироновского водохранилища – все идентичны. Это все говорит о том, что это была подготовка к таким проектам как "НАТО с Украиной вместе", - сказал Киселев.В 2020 году на тот момент министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявлял, что Украина планирует создать в Северодонецке и Мариуполе две базы по стандартам НАТО. Расстояние по прямой от Северодонецка до границы с РФ порядка 100 километров.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, северодонецк, украина, нато, вооруженные силы украины