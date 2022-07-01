https://ria.ru/20220701/aborty-1799721903.html

Байден опасается срыва принятия закона о праве на аборты

Байден опасается срыва принятия закона о праве на аборты - РИА Новости, 01.07.2022

Байден опасается срыва принятия закона о праве на аборты

Конгрессу не изменить имеющуюся процедуру, чтобы провести закон о праве на аборты, поэтому на промежуточных выборах в ноябре не надо голосовать за... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T22:31

2022-07-01T22:31

2022-07-01T22:31

в мире

сша

нато

джо байден

конгресс сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1795984881_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_dd14def84adc333e096d165b09f30f78.jpg

ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Конгрессу не изменить имеющуюся процедуру, чтобы провести закон о праве на аборты, поэтому на промежуточных выборах в ноябре не надо голосовать за республиканцев, заявил президент США Джо Байден.Как считает президент, республиканцы могут сорвать принятие законопроекта через тактику затягивания дебатов длинными выступлениями – филибастер.Он отметил, что в связи с таким положением вещей понадобятся голоса еще двоих законодателей. "Наверное, не сейчас, а когда мы будем голосовать, скорее всего после ноября", - сказал Байден.Байден заявил, что на промежуточных выборах в ноябре, где будут распределена часть мест в сенате и палате представителей, выбор перед американцами простой - выбирать представителей и сенаторов, которые примут закон о праве на аборты, "или республиканцы выберут палату и сенат, которые попытаются запретить аборты на национальном уровне".Как заявил Байден, конгресс должен действовать, чтобы сделать право на аборты федеральным законом.Накануне Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО заявил, что считает необходимым отменить филибастер в качестве исключения для рассмотрения нормы об абортах. В американских СМИ раскритиковали эту смену позиции президента США, который в прошлом выступал в поддержку процедуры парламентской обструкции, предусматривающей возможность для законодателей оттягивать голосование по какому-либо вопросу, пока переход к принятию решения по существу не поддержит квалифицированное большинство (две трети) сената.

https://ria.ru/20220628/aborty-1798881575.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, нато, джо байден, конгресс сша