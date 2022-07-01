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Байден опасается срыва принятия закона о праве на аборты
Байден опасается срыва принятия закона о праве на аборты - РИА Новости, 01.07.2022
Байден опасается срыва принятия закона о праве на аборты
Конгрессу не изменить имеющуюся процедуру, чтобы провести закон о праве на аборты, поэтому на промежуточных выборах в ноябре не надо голосовать за... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T22:31
2022-07-01T22:31
2022-07-01T22:31
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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Конгрессу не изменить имеющуюся процедуру, чтобы провести закон о праве на аборты, поэтому на промежуточных выборах в ноябре не надо голосовать за республиканцев, заявил президент США Джо Байден.Как считает президент, республиканцы могут сорвать принятие законопроекта через тактику затягивания дебатов длинными выступлениями – филибастер.Он отметил, что в связи с таким положением вещей понадобятся голоса еще двоих законодателей. "Наверное, не сейчас, а когда мы будем голосовать, скорее всего после ноября", - сказал Байден.Байден заявил, что на промежуточных выборах в ноябре, где будут распределена часть мест в сенате и палате представителей, выбор перед американцами простой - выбирать представителей и сенаторов, которые примут закон о праве на аборты, "или республиканцы выберут палату и сенат, которые попытаются запретить аборты на национальном уровне".Как заявил Байден, конгресс должен действовать, чтобы сделать право на аборты федеральным законом.Накануне Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО заявил, что считает необходимым отменить филибастер в качестве исключения для рассмотрения нормы об абортах. В американских СМИ раскритиковали эту смену позиции президента США, который в прошлом выступал в поддержку процедуры парламентской обструкции, предусматривающей возможность для законодателей оттягивать голосование по какому-либо вопросу, пока переход к принятию решения по существу не поддержит квалифицированное большинство (две трети) сената.
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в мире, сша, нато, джо байден, конгресс сша
Байден опасается срыва принятия закона о праве на аборты
Байден опасается, что демократам не хватит голосов для проведения закона о праве на аборты
ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. Конгрессу не изменить имеющуюся процедуру, чтобы провести закон о праве на аборты, поэтому на промежуточных выборах в ноябре не надо голосовать за республиканцев, заявил президент США Джо Байден.
Как считает президент, республиканцы могут сорвать принятие законопроекта через тактику затягивания дебатов длинными выступлениями – филибастер.
"Как я сказал вчера, филибастер не должен стоять на пути. Но сейчас у нас нет голосов в сенате, чтобы изменить филибастер", - сказал Байден в ходе виртуальной встречи с губернаторами.
Он отметил, что в связи с таким положением вещей понадобятся голоса еще двоих законодателей. "Наверное, не сейчас, а когда мы будем голосовать, скорее всего после ноября", - сказал Байден.
Байден заявил, что на промежуточных выборах в ноябре, где будут распределена часть мест в сенате и палате представителей, выбор перед американцами простой - выбирать представителей и сенаторов, которые примут закон о праве на аборты, "или республиканцы выберут палату и сенат, которые попытаются запретить аборты на национальном уровне".
Как заявил Байден, конгресс должен действовать, чтобы сделать право на аборты федеральным законом.
Накануне Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО
заявил, что считает необходимым отменить филибастер в качестве исключения для рассмотрения нормы об абортах. В американских СМИ раскритиковали эту смену позиции президента США
, который в прошлом выступал в поддержку процедуры парламентской обструкции, предусматривающей возможность для законодателей оттягивать голосование по какому-либо вопросу, пока переход к принятию решения по существу не поддержит квалифицированное большинство (две трети) сената.