https://ria.ru/20220630/zmeinyy-1799278344.html

Песков переадресовал в Минобороны вопросы об острове Змеиный

Песков переадресовал в Минобороны вопросы об острове Змеиный - РИА Новости, 30.06.2022

Песков переадресовал в Минобороны вопросы об острове Змеиный

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, отдавал ли российский лидер Владимир Путин прямое распоряжение об отводе войск с... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T14:51

2022-06-30T14:51

2022-06-30T14:51

специальная военная операция на украине

россия

украина

в мире

дмитрий песков

владимир путин

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, отдавал ли российский лидер Владимир Путин прямое распоряжение об отводе войск с острова Змеиный, порекомендовал обратиться за деталями в Минобороны РФ."Все детали тоже к военным", - сказал Песков.Ранее в Минобороны заявили, что Россия в качестве жеста доброй воли вывела свои войска с острова Змеиный. В ведомстве отметили, что таким образом РФ демонстрирует, что не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.

https://ria.ru/20220630/zmeinyy-1799273519.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, в мире, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр