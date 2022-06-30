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Песков переадресовал в Минобороны вопросы об острове Змеиный - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/zmeinyy-1799278344.html
Песков переадресовал в Минобороны вопросы об острове Змеиный
Песков переадресовал в Минобороны вопросы об острове Змеиный - РИА Новости, 30.06.2022
Песков переадресовал в Минобороны вопросы об острове Змеиный
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, отдавал ли российский лидер Владимир Путин прямое распоряжение об отводе войск с... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T14:51
2022-06-30T14:51
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
дмитрий песков
владимир путин
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, отдавал ли российский лидер Владимир Путин прямое распоряжение об отводе войск с острова Змеиный, порекомендовал обратиться за деталями в Минобороны РФ."Все детали тоже к военным", - сказал Песков.Ранее в Минобороны заявили, что Россия в качестве жеста доброй воли вывела свои войска с острова Змеиный. В ведомстве отметили, что таким образом РФ демонстрирует, что не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.
https://ria.ru/20220630/zmeinyy-1799273519.html
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россия, украина, в мире, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
14:51 30.06.2022
 
Песков переадресовал в Минобороны вопросы об острове Змеиный

Песков переадресовал в Минобороны вопрос, отдавал ли Путин приказ об отходе со Змеиного

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, отдавал ли российский лидер Владимир Путин прямое распоряжение об отводе войск с острова Змеиный, порекомендовал обратиться за деталями в Минобороны РФ.
"Все детали тоже к военным", - сказал Песков.
Ранее в Минобороны заявили, что Россия в качестве жеста доброй воли вывела свои войска с острова Змеиный. В ведомстве отметили, что таким образом РФ демонстрирует, что не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.
Остров Змеиный в Черном море - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреДмитрий ПесковВладимир ПутинВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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