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В Приангарье возвели более 55 тысяч квадратных метров нового жилья - РИА Новости, 30.06.2022
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Иркутская область
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В Приангарье возвели более 55 тысяч квадратных метров нового жилья
В Приангарье возвели более 55 тысяч квадратных метров нового жилья - РИА Новости, 30.06.2022
В Приангарье возвели более 55 тысяч квадратных метров нового жилья
Более 55 тысяч квадратных метров жилья построили в пострадавших в 2019 году от наводнения районах Иркутской области, большая часть новостроек находятся в Тулуне РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T11:16
2022-06-30T11:16
иркутская область
иркутская область
нижнеудинск
тулун
жилье
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 30 июн – РИА Новости. Более 55 тысяч квадратных метров жилья построили в пострадавших в 2019 году от наводнения районах Иркутской области, большая часть новостроек находятся в Тулуне и Нижнеудинске, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.Летом 2019 года жители 11 районов Иркутской области пострадали от крупного наводнения. Подтопило более 10 тысяч домов, из которых почти 8 тысяч были признаны непригодными для жилья, а остальные подлежали капитальному ремонту. Из областного и федерального бюджетов на строительство жилья для переселенцев было направлено более 23 миллиардов рублей."В районах чрезвычайной ситуации уже построено более 55 тысяч квадратных метров жилья. В мае текущего года правительство России дополнительно выделило из резервного фонда 881 миллион рублей на строительство многоквартирных домов в микрорайоне Угольщиков в Тулуне", - рассказал Кобзев.Он отметил, что масштабное строительство жилых домов развернули в наиболее пострадавших от паводка Тулуне и Нижнеудинске. Сейчас там уже построили 13 многоквартирных и 278 индивидуальных жилых домов. Также новое жилье возвели в селе Алыгджер и поселке Октябрьское.Кроме этого, дома строятся и для жителей территорий, которые не попали в зону наводнения, но пострадали от подъема грунтовых вод. Шестьсот таких семей уже справили новоселье, еще для 320 достраиваются многоквартирные дома в микрорайоне Угольщиков города Тулуна.
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иркутская область, нижнеудинск, тулун, жилье, игорь кобзев
11:16 30.06.2022
 
В Приангарье возвели более 55 тысяч квадратных метров нового жилья

В пострадавших от паводка районах Приангарья возвели 55 тысяч квадратных метров жилья

© пресс-служба правительства Иркутской областиНовостройка в Иркутской области
Новостройка в Иркутской области
© пресс-служба правительства Иркутской области
Новостройка в Иркутской области
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 30 июн – РИА Новости. Более 55 тысяч квадратных метров жилья построили в пострадавших в 2019 году от наводнения районах Иркутской области, большая часть новостроек находятся в Тулуне и Нижнеудинске, сообщил журналистам губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Летом 2019 года жители 11 районов Иркутской области пострадали от крупного наводнения. Подтопило более 10 тысяч домов, из которых почти 8 тысяч были признаны непригодными для жилья, а остальные подлежали капитальному ремонту. Из областного и федерального бюджетов на строительство жилья для переселенцев было направлено более 23 миллиардов рублей.
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"В районах чрезвычайной ситуации уже построено более 55 тысяч квадратных метров жилья. В мае текущего года правительство России дополнительно выделило из резервного фонда 881 миллион рублей на строительство многоквартирных домов в микрорайоне Угольщиков в Тулуне", - рассказал Кобзев.
Он отметил, что масштабное строительство жилых домов развернули в наиболее пострадавших от паводка Тулуне и Нижнеудинске. Сейчас там уже построили 13 многоквартирных и 278 индивидуальных жилых домов. Также новое жилье возвели в селе Алыгджер и поселке Октябрьское.
Кроме этого, дома строятся и для жителей территорий, которые не попали в зону наводнения, но пострадали от подъема грунтовых вод. Шестьсот таких семей уже справили новоселье, еще для 320 достраиваются многоквартирные дома в микрорайоне Угольщиков города Тулуна.
 
Иркутская областьИркутская областьНижнеудинскТулунЖильеИгорь Кобзев
 
 
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