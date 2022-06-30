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Эрдоган планирует провести с Путиным переговоры по зерновому коридору - РИА Новости, 30.06.2022
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Эрдоган планирует провести с Путиным переговоры по зерновому коридору
Эрдоган планирует провести с Путиным переговоры по зерновому коридору - РИА Новости, 30.06.2022
Эрдоган планирует провести с Путиным переговоры по зерновому коридору
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что планирует переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным для обсуждения зернового вопроса. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T17:02
2022-06-30T17:24
реджеп тайип эрдоган
мадрид
нато
турция
владимир путин
россия
в мире
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АНКАРА, 30 июн – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что планирует переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным для обсуждения зернового вопроса."В конце текущей-в начале новой недели планирую телефонные переговоры, как с Путиным, так и с Зеленским по зерновому коридору", - сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде.Эрдоган заявил, что проводит телефонные переговоры с Путиным раз в неделю или десять дней.
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мадрид
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реджеп тайип эрдоган, мадрид, нато, турция, владимир путин, россия, в мире, украина
17:02 30.06.2022 (обновлено: 17:24 30.06.2022)
 
Эрдоган планирует провести с Путиным переговоры по зерновому коридору

Президент Турции Эрдоган планирует провести с Путиным переговоры по зерновому коридору

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 30 июн – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что планирует переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным для обсуждения зернового вопроса.
"В конце текущей-в начале новой недели планирую телефонные переговоры, как с Путиным, так и с Зеленским по зерновому коридору", - сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде.
Эрдоган заявил, что проводит телефонные переговоры с Путиным раз в неделю или десять дней.
Зерно в цехе ОАО Мелитопольский элеватор - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 15:56
Путин перечислил способы вывоза зерна с Украины
 
Реджеп Тайип ЭрдоганМадридНАТОТурцияВладимир ПутинРоссияВ миреУкраина
 
 
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