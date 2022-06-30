https://ria.ru/20220630/zerno-1799339169.html

Эрдоган планирует провести с Путиным переговоры по зерновому коридору

Эрдоган планирует провести с Путиным переговоры по зерновому коридору - РИА Новости, 30.06.2022

Эрдоган планирует провести с Путиным переговоры по зерновому коридору

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что планирует переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным для обсуждения зернового вопроса. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T17:02

2022-06-30T17:02

2022-06-30T17:24

реджеп тайип эрдоган

мадрид

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в мире

украина

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АНКАРА, 30 июн – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что планирует переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным для обсуждения зернового вопроса."В конце текущей-в начале новой недели планирую телефонные переговоры, как с Путиным, так и с Зеленским по зерновому коридору", - сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде.Эрдоган заявил, что проводит телефонные переговоры с Путиным раз в неделю или десять дней.

https://ria.ru/20220630/zerno-1799305994.html

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турция

россия

украина

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Владимир Лаврентьев

реджеп тайип эрдоган, мадрид, нато, турция, владимир путин, россия, в мире, украина