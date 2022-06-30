https://ria.ru/20220630/zerno-1799339169.html
Эрдоган планирует провести с Путиным переговоры по зерновому коридору
Эрдоган планирует провести с Путиным переговоры по зерновому коридору - РИА Новости, 30.06.2022
Эрдоган планирует провести с Путиным переговоры по зерновому коридору
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что планирует переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным для обсуждения зернового вопроса. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T17:02
2022-06-30T17:02
2022-06-30T17:24
реджеп тайип эрдоган
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в мире
украина
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АНКАРА, 30 июн – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что планирует переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным для обсуждения зернового вопроса."В конце текущей-в начале новой недели планирую телефонные переговоры, как с Путиным, так и с Зеленским по зерновому коридору", - сказал Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде.Эрдоган заявил, что проводит телефонные переговоры с Путиным раз в неделю или десять дней.
https://ria.ru/20220630/zerno-1799305994.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
реджеп тайип эрдоган, мадрид, нато, турция, владимир путин, россия, в мире, украина
17:02 30.06.2022 (обновлено: 17:24 30.06.2022)
Эрдоган планирует провести с Путиным переговоры по зерновому коридору
Президент Турции Эрдоган планирует провести с Путиным переговоры по зерновому коридору