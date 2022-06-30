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В Румынии сошел с рельсов состав с украинскими вагонами с зерном - РИА Новости, 30.06.2022
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В Румынии сошел с рельсов состав с украинскими вагонами с зерном
В Румынии сошел с рельсов состав с украинскими вагонами с зерном - РИА Новости, 30.06.2022
В Румынии сошел с рельсов состав с украинскими вагонами с зерном
Пятнадцать вагонов-зерновозов, следовавших на Украину после вывоза продукции, сошли с рельсов в Румынии, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua", со... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T12:09
2022-06-30T12:09
в мире
украина
румыния
укрзализныця
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пятнадцать вагонов-зерновозов, следовавших на Украину после вывоза продукции, сошли с рельсов в Румынии, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua", со ссылкой на главу компании "Укрзализныця" (Украинские железные дороги) Александра Камышина."Пятнадцать украинских вагонов-зерновозов сошли с рельсов на территории Румынии", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.По его данным, всего состав насчитывал 32 вагона-зерновоза, принадлежащих украинскому частному оператору. Обстоятельства происшествия расследуются.
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в мире, украина, румыния, укрзализныця
12:09 30.06.2022
 
В Румынии сошел с рельсов состав с украинскими вагонами с зерном

"Укрзализныця" сообщила о сходе с рельсов 15 вагонов с украинским зерном в Румынии

© Depositphotos / karnizzТоварные вагоны на украинской железной дороге
Товарные вагоны на украинской железной дороге - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© Depositphotos / karnizz
Товарные вагоны на украинской железной дороге. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пятнадцать вагонов-зерновозов, следовавших на Украину после вывоза продукции, сошли с рельсов в Румынии, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua", со ссылкой на главу компании "Укрзализныця" (Украинские железные дороги) Александра Камышина.
"Пятнадцать украинских вагонов-зерновозов сошли с рельсов на территории Румынии", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
По его данным, всего состав насчитывал 32 вагона-зерновоза, принадлежащих украинскому частному оператору. Обстоятельства происшествия расследуются.
 
В миреУкраинаРумынияУкрзализныця
 
 
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