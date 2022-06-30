https://ria.ru/20220630/zerno-1799220984.html

В Румынии сошел с рельсов состав с украинскими вагонами с зерном

В Румынии сошел с рельсов состав с украинскими вагонами с зерном - РИА Новости, 30.06.2022

В Румынии сошел с рельсов состав с украинскими вагонами с зерном

Пятнадцать вагонов-зерновозов, следовавших на Украину после вывоза продукции, сошли с рельсов в Румынии, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua", со... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T12:09

2022-06-30T12:09

2022-06-30T12:09

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украина

румыния

укрзализныця

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пятнадцать вагонов-зерновозов, следовавших на Украину после вывоза продукции, сошли с рельсов в Румынии, сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua", со ссылкой на главу компании "Укрзализныця" (Украинские железные дороги) Александра Камышина."Пятнадцать украинских вагонов-зерновозов сошли с рельсов на территории Румынии", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.По его данным, всего состав насчитывал 32 вагона-зерновоза, принадлежащих украинскому частному оператору. Обстоятельства происшествия расследуются.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, румыния, укрзализныця