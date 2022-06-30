Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к каналу "Тавриды"
Роскомнадзор потребовал от YouTube разблокировать аккаунт телерадиокомпании "Таврида"
Логотип видеохостинга YouTube. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Роскомнадзор сообщил, что потребовал от YouTube восстановить доступ к аккаунту телерадиокомпании "Таврида".
"Роскомнадзор потребовал от администрации видеохостинга YouTube незамедлительно снять ограничения, наложенные в отношении официального канала российской телерадиокомпании "Таврида", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что доступ к каналу был ограничен без объяснения причин, подобные меры видеохостинга в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.
"Роскомнадзор считает недопустимой блокировку каналов российских государственных СМИ и требует незамедлительно снять все наложенные ограничения, проинформировать ведомство, а также пояснить причины введения ограничительных мер", - добавляется в сообщении.
Ведомство проинформировало, что всего с 2020 года выявлено 79 случаев ограничения доступа YouTube официальных каналов российских СМИ, общественных и политических деятелей, спортивных команд и просветительских проектов и американская платформа наглядно демонстрирует, что дискриминация направлена не только против политиков или средств.