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Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к каналу "Тавриды" - РИА Новости, 30.06.2022
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Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к каналу "Тавриды"
Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к каналу "Тавриды" - РИА Новости, 30.06.2022
Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к каналу "Тавриды"
Роскомнадзор сообщил, что потребовал от YouTube восстановить доступ к аккаунту телерадиокомпании "Таврида". РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:56
2022-06-30T15:56
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Роскомнадзор сообщил, что потребовал от YouTube восстановить доступ к аккаунту телерадиокомпании "Таврида"."Роскомнадзор потребовал от администрации видеохостинга YouTube незамедлительно снять ограничения, наложенные в отношении официального канала российской телерадиокомпании "Таврида", - сообщается в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что доступ к каналу был ограничен без объяснения причин, подобные меры видеохостинга в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.Ведомство проинформировало, что всего с 2020 года выявлено 79 случаев ограничения доступа YouTube официальных каналов российских СМИ, общественных и политических деятелей, спортивных команд и просветительских проектов и американская платформа наглядно демонстрирует, что дискриминация направлена не только против политиков или средств.
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технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube, россия, медиа - общество
15:56 30.06.2022
 
Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к каналу "Тавриды"

Роскомнадзор потребовал от YouTube разблокировать аккаунт телерадиокомпании "Таврида"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЛоготип видеохостинга YouTube
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Роскомнадзор сообщил, что потребовал от YouTube восстановить доступ к аккаунту телерадиокомпании "Таврида".
"Роскомнадзор потребовал от администрации видеохостинга YouTube незамедлительно снять ограничения, наложенные в отношении официального канала российской телерадиокомпании "Таврида", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что доступ к каналу был ограничен без объяснения причин, подобные меры видеохостинга в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.
"Роскомнадзор считает недопустимой блокировку каналов российских государственных СМИ и требует незамедлительно снять все наложенные ограничения, проинформировать ведомство, а также пояснить причины введения ограничительных мер", - добавляется в сообщении.
Ведомство проинформировало, что всего с 2020 года выявлено 79 случаев ограничения доступа YouTube официальных каналов российских СМИ, общественных и политических деятелей, спортивных команд и просветительских проектов и американская платформа наглядно демонстрирует, что дискриминация направлена не только против политиков или средств.
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ТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)YouTubeРоссияМедиа - Общество
 
 
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