https://ria.ru/20220630/youtube-1799305843.html

Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к каналу "Тавриды"

Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к каналу "Тавриды" - РИА Новости, 30.06.2022

Роскомнадзор потребовал от YouTube восстановить доступ к каналу "Тавриды"

Роскомнадзор сообщил, что потребовал от YouTube восстановить доступ к аккаунту телерадиокомпании "Таврида". РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T15:56

2022-06-30T15:56

2022-06-30T15:56

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

youtube

россия

медиа - общество

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Роскомнадзор сообщил, что потребовал от YouTube восстановить доступ к аккаунту телерадиокомпании "Таврида"."Роскомнадзор потребовал от администрации видеохостинга YouTube незамедлительно снять ограничения, наложенные в отношении официального канала российской телерадиокомпании "Таврида", - сообщается в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что доступ к каналу был ограничен без объяснения причин, подобные меры видеохостинга в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.Ведомство проинформировало, что всего с 2020 года выявлено 79 случаев ограничения доступа YouTube официальных каналов российских СМИ, общественных и политических деятелей, спортивных команд и просветительских проектов и американская платформа наглядно демонстрирует, что дискриминация направлена не только против политиков или средств.

https://ria.ru/20220609/prankery-1794277200.html

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), youtube, россия, медиа - общество