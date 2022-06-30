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В Чехии раскрыли судьбу Прибалтики в случае войны России с НАТО

В Чехии раскрыли судьбу Прибалтики в случае войны России с НАТО - РИА Новости, 30.06.2022

В Чехии раскрыли судьбу Прибалтики в случае войны России с НАТО

В случае военного столкновения России и НАТО Москва сможет занять территорию Прибалтики всего за 15 дней, а альянс не успеет прийти ей на помощь, заявил в... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T05:26

2022-06-30T05:26

2022-06-30T05:26

россия

нато

восточная европа

чехия

прибалтика

милан водичка

литва

латвия

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В случае военного столкновения России и НАТО Москва сможет занять территорию Прибалтики всего за 15 дней, а альянс не успеет прийти ей на помощь, заявил в колонке для iDNES.cz журналист Милан Водичка.Существующие силы быстрого реагирования альянса в Восточной Европе насчитывают 40 тысяч человек, и согласно стратегии блока, изначально разработанной для борьбы с терроризмом, они вступили бы в боевые действия в течение 15 дней после их начала, объяснил специалист.Эксперт отметил, что объявленная на вчерашнем саммите НАТО новая стратегия альянса, предполагающая размещение в Восточной Европе уже 300 тысяч бойцов, сейчас нереализуема. По мнению Водички, войска Запада деградировали за последние десятилетия, когда их армии занимались войной с террористами."Это привело к перерождению армии в дешевые экспедиционные отряды, которых восхищают бородачи из спецподразделений. Но теперь Западу нужно как можно больше танкистов и артиллеристов", — указал журналист.Помимо проблем с личным составом, страны НАТО также испытывают дефицит оружия, что показала ситуация с истощением военных арсеналов западных стран после передачи вооружения Украине, добавил Водичка.Ранее лидеры стран-членов НАТО утвердили новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года, в которой назвали Россию "прямой угрозой". Они заявили, что в Брюсселе хотят сохранить каналы связи с Москвой для снижения рисков, но больше не считают ее своим партнером. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс начал подготовку к противостоянию с Россией в 2014 году.Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД указывали, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220630/litva-1799150458.html

https://ria.ru/20220629/pribaltika-1799005343.html

https://ria.ru/20220630/anneksiya-1799145483.html

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восточная европа

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прибалтика

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россия, нато, восточная европа, чехия, прибалтика, милан водичка, литва, латвия, эстония, в мире