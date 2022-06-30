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Запорожские власти рассказали об освобожденных из плена российских военных - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Запорожские власти рассказали об освобожденных из плена российских военных
Запорожские власти рассказали об освобожденных из плена российских военных - РИА Новости, 30.06.2022
Запорожские власти рассказали об освобожденных из плена российских военных
Самочувствие освобожденных из украинского плена российских военных значительно улучшилось, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T16:25
2022-06-30T16:25
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
владимир рогов
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Самочувствие освобожденных из украинского плена российских военных значительно улучшилось, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Обмен военнопленными 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию верховного главнокомандующего РФ с целью сохранения жизни и здоровья бойцов ДНР и ЛНР, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.Он считает необходимым "не держать в тайне этих ребят, а показывать, делать героев, потому что они настоящие герои, которые под пытками остались верны присяге и нашей родине". "Это очень важно, это судьба русского солдата. Потому что наши враги делают из негодяев героев, а у нас - настоящие герои, но они почему-то безымянные", - добавил Рогов.
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безопасность, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, владимир рогов
16:25 30.06.2022
 
Запорожские власти рассказали об освобожденных из плена российских военных

Член Запорожской ВГА Рогов: освобожденные из плена российские военные чувствуют себя лучше

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Самочувствие освобожденных из украинского плена российских военных значительно улучшилось, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Обмен военнопленными 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию верховного главнокомандующего РФ с целью сохранения жизни и здоровья бойцов ДНР и ЛНР, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Слава богу, самочувствие намного лучше. Ребята прямо ожили. Видно, что в плену им было очень непросто", - сказал Рогов в эфире радио "Комсомольская правда".
Он считает необходимым "не держать в тайне этих ребят, а показывать, делать героев, потому что они настоящие герои, которые под пытками остались верны присяге и нашей родине". "Это очень важно, это судьба русского солдата. Потому что наши враги делают из негодяев героев, а у нас - настоящие герои, но они почему-то безымянные", - добавил Рогов.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбассВладимир Рогов
 
 
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