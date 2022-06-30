https://ria.ru/20220630/voennye-1799320055.html
Запорожские власти рассказали об освобожденных из плена российских военных
Запорожские власти рассказали об освобожденных из плена российских военных - РИА Новости, 30.06.2022
Запорожские власти рассказали об освобожденных из плена российских военных
Самочувствие освобожденных из украинского плена российских военных значительно улучшилось, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T16:25
2022-06-30T16:25
2022-06-30T16:25
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
владимир рогов
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Самочувствие освобожденных из украинского плена российских военных значительно улучшилось, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Обмен военнопленными 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию верховного главнокомандующего РФ с целью сохранения жизни и здоровья бойцов ДНР и ЛНР, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.Он считает необходимым "не держать в тайне этих ребят, а показывать, делать героев, потому что они настоящие герои, которые под пытками остались верны присяге и нашей родине". "Это очень важно, это судьба русского солдата. Потому что наши враги делают из негодяев героев, а у нас - настоящие герои, но они почему-то безымянные", - добавил Рогов.
https://ria.ru/20220630/donbass-1799273141.html
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РИА Новости
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безопасность, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, владимир рогов
Запорожские власти рассказали об освобожденных из плена российских военных
Член Запорожской ВГА Рогов: освобожденные из плена российские военные чувствуют себя лучше