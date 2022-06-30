https://ria.ru/20220630/voennye-1799320055.html

Запорожские власти рассказали об освобожденных из плена российских военных

Запорожские власти рассказали об освобожденных из плена российских военных - РИА Новости, 30.06.2022

Запорожские власти рассказали об освобожденных из плена российских военных

Самочувствие освобожденных из украинского плена российских военных значительно улучшилось, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T16:25

2022-06-30T16:25

2022-06-30T16:25

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

владимир рогов

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Самочувствие освобожденных из украинского плена российских военных значительно улучшилось, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.Обмен военнопленными 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию верховного главнокомандующего РФ с целью сохранения жизни и здоровья бойцов ДНР и ЛНР, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.Он считает необходимым "не держать в тайне этих ребят, а показывать, делать героев, потому что они настоящие герои, которые под пытками остались верны присяге и нашей родине". "Это очень важно, это судьба русского солдата. Потому что наши враги делают из негодяев героев, а у нас - настоящие герои, но они почему-то безымянные", - добавил Рогов.

https://ria.ru/20220630/donbass-1799273141.html

россия

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, владимир рогов