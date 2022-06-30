https://ria.ru/20220630/voennoplennye-1799283165.html
Слуцкий прокомментировал обмен военнопленными с Украиной
Слуцкий прокомментировал обмен военнопленными с Украиной - РИА Новости, 30.06.2022
Слуцкий прокомментировал обмен военнопленными с Украиной
Важно сохранить жизни бойцов РФ, участвующих в операции на Украине, вернуть российских военнопленных домой, спасти от пыток и издевательств, заявил глава... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:07
2022-06-30T15:07
2022-06-30T15:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Важно сохранить жизни бойцов РФ, участвующих в операции на Украине, вернуть российских военнопленных домой, спасти от пыток и издевательств, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."Жизни наших ребят нужно сохранить. И прежде всего надо вернуть домой раненных, спасти их от пыток и издевательств укронацистов. А все военные преступники обязательно понесут заслуженное наказание", - написал он в Telegram-канале, комментируя ситуацию по обмену военнопленных с Украиной.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, госдума рф, леонид слуцкий (политик), ситуация в днр и лнр
Слуцкий прокомментировал обмен военнопленными с Украиной
Слуцкий назвал наиболее важным спасение российских военнопленных от пыток и издевательств