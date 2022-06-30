https://ria.ru/20220630/voennoplennye-1799283165.html

Слуцкий прокомментировал обмен военнопленными с Украиной

Слуцкий прокомментировал обмен военнопленными с Украиной - РИА Новости, 30.06.2022

Слуцкий прокомментировал обмен военнопленными с Украиной

Важно сохранить жизни бойцов РФ, участвующих в операции на Украине, вернуть российских военнопленных домой, спасти от пыток и издевательств, заявил глава... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T15:07

2022-06-30T15:07

2022-06-30T15:07

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

госдума рф

леонид слуцкий (политик)

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789174919_0:90:3035:1797_1920x0_80_0_0_81eee7dce67870e7451296f854824a4e.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Важно сохранить жизни бойцов РФ, участвующих в операции на Украине, вернуть российских военнопленных домой, спасти от пыток и издевательств, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."Жизни наших ребят нужно сохранить. И прежде всего надо вернуть домой раненных, спасти их от пыток и издевательств укронацистов. А все военные преступники обязательно понесут заслуженное наказание", - написал он в Telegram-канале, комментируя ситуацию по обмену военнопленных с Украиной.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220630/plennye-1799233621.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, госдума рф, леонид слуцкий (политик), ситуация в днр и лнр