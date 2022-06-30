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Слуцкий прокомментировал обмен военнопленными с Украиной - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/voennoplennye-1799283165.html
Слуцкий прокомментировал обмен военнопленными с Украиной
Слуцкий прокомментировал обмен военнопленными с Украиной - РИА Новости, 30.06.2022
Слуцкий прокомментировал обмен военнопленными с Украиной
Важно сохранить жизни бойцов РФ, участвующих в операции на Украине, вернуть российских военнопленных домой, спасти от пыток и издевательств, заявил глава... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:07
2022-06-30T15:07
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
госдума рф
леонид слуцкий (политик)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Важно сохранить жизни бойцов РФ, участвующих в операции на Украине, вернуть российских военнопленных домой, спасти от пыток и издевательств, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий."Жизни наших ребят нужно сохранить. И прежде всего надо вернуть домой раненных, спасти их от пыток и издевательств укронацистов. А все военные преступники обязательно понесут заслуженное наказание", - написал он в Telegram-канале, комментируя ситуацию по обмену военнопленных с Украиной.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, украина, россия, госдума рф, леонид слуцкий (политик), ситуация в днр и лнр
15:07 30.06.2022
 
Слуцкий прокомментировал обмен военнопленными с Украиной

Слуцкий назвал наиболее важным спасение российских военнопленных от пыток и издевательств

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Важно сохранить жизни бойцов РФ, участвующих в операции на Украине, вернуть российских военнопленных домой, спасти от пыток и издевательств, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Жизни наших ребят нужно сохранить. И прежде всего надо вернуть домой раненных, спасти их от пыток и издевательств укронацистов. А все военные преступники обязательно понесут заслуженное наказание", - написал он в Telegram-канале, комментируя ситуацию по обмену военнопленных с Украиной.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Жизни бойцов – самая главная задача: Россия провела обмен военнопленными с Украиной - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 12:45Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияГосдума РФЛеонид Слуцкий (политик)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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