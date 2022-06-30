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ВКС уничтожили 80 иностранных наемников в Николаевской области

ВКС уничтожили 80 иностранных наемников в Николаевской области - РИА Новости, 30.06.2022

ВКС уничтожили 80 иностранных наемников в Николаевской области

Воздушно-космические силы России за минувшие сутки ликвидировали более 80 иностранных боевиков в Николаеве, в Харькове уничтожены до 140 членов бригады... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T11:44

2022-06-30T11:44

2022-06-30T14:09

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

николаевская область

войска воздушно-космической обороны

россия

николаев (украина)

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Воздушно-космические силы России за минувшие сутки ликвидировали более 80 иностранных боевиков в Николаеве, в Харькове уничтожены до 140 членов бригады территориальной обороны, сообщило министерство обороны РФ."За прошедшие сутки в результате высокоточных ударов ВКС России по пункту управления 123-й бригады территориальной обороны, месту расположения иностранных наемников в городе Николаев, а также складу боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады в населенном пункте Шевченко Николаевской области уничтожено более 20 украинских военнослужащих и более 80 иностранных боевиков, шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники, более тысячи артиллерийских снарядов, 300 минометных мин и 100 выстрелов для ПЗРК", - говорится в сводке ведомства."Кроме того, в Харькове уничтожены два пункта временной дислокации 113-й бригады территориальной обороны, где размещалось до 140 человек личного состава", - сообщает МО РФ.Помимо этого, "в результате огневого поражения позиций ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое и Авдеевка Донецкой Народной Республики безвозвратные потери в подразделениях 14-й механизированной и 56-й мотопехотной бригад составили более 50%". "Данные подразделения отведены в тыл для восстановления боеспособности", - отмечается в сводке."Из-за высоких потерь и неудовлетворительного снабжения 34-го батальона 57-й мотопехотной бригады за сутки самовольно оставили занимаемые позиции 13 военнослужащих, включая офицеров", - сообщает российское военное ведомство.

https://ria.ru/20220630/ukraina-1799213499.html

https://ria.ru/20220630/ukraina-1799216581.html

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николаев (украина)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, николаевская область, войска воздушно-космической обороны, россия, николаев (украина), харьков, вооруженные силы украины, игорь конашенков