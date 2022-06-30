11:44 30.06.2022 (обновлено: 14:09 30.06.2022)
ВКС уничтожили 80 иностранных наемников в Николаевской области
Минобороны России сообщило об уничтожении 80 иностранных наемников в Николаевской области
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкШтурмовики Су-25 ВКС России во время нанесения удара по позициям ВСУ
Штурмовики Су-25 ВКС России во время нанесения удара по позициям ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Воздушно-космические силы России за минувшие сутки ликвидировали более 80 иностранных боевиков в Николаеве, в Харькове уничтожены до 140 членов бригады территориальной обороны, сообщило министерство обороны РФ.
"За прошедшие сутки в результате высокоточных ударов ВКС России по пункту управления 123-й бригады территориальной обороны, месту расположения иностранных наемников в городе Николаев, а также складу боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады в населенном пункте Шевченко Николаевской области уничтожено более 20 украинских военнослужащих и более 80 иностранных боевиков, шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники, более тысячи артиллерийских снарядов, 300 минометных мин и 100 выстрелов для ПЗРК", - говорится в сводке ведомства.
"Кроме того, в Харькове уничтожены два пункта временной дислокации 113-й бригады территориальной обороны, где размещалось до 140 человек личного состава", - сообщает МО РФ.
Помимо этого, "в результате огневого поражения позиций ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое и Авдеевка Донецкой Народной Республики безвозвратные потери в подразделениях 14-й механизированной и 56-й мотопехотной бригад составили более 50%". "Данные подразделения отведены в тыл для восстановления боеспособности", - отмечается в сводке.
"Из-за высоких потерь и неудовлетворительного снабжения 34-го батальона 57-й мотопехотной бригады за сутки самовольно оставили занимаемые позиции 13 военнослужащих, включая офицеров", - сообщает российское военное ведомство.