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ВКС уничтожили 80 иностранных наемников в Николаевской области - РИА Новости, 30.06.2022
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ВКС уничтожили 80 иностранных наемников в Николаевской области
ВКС уничтожили 80 иностранных наемников в Николаевской области - РИА Новости, 30.06.2022
ВКС уничтожили 80 иностранных наемников в Николаевской области
Воздушно-космические силы России за минувшие сутки ликвидировали более 80 иностранных боевиков в Николаеве, в Харькове уничтожены до 140 членов бригады... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T11:44
2022-06-30T14:09
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
николаевская область
войска воздушно-космической обороны
россия
николаев (украина)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Воздушно-космические силы России за минувшие сутки ликвидировали более 80 иностранных боевиков в Николаеве, в Харькове уничтожены до 140 членов бригады территориальной обороны, сообщило министерство обороны РФ."За прошедшие сутки в результате высокоточных ударов ВКС России по пункту управления 123-й бригады территориальной обороны, месту расположения иностранных наемников в городе Николаев, а также складу боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады в населенном пункте Шевченко Николаевской области уничтожено более 20 украинских военнослужащих и более 80 иностранных боевиков, шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники, более тысячи артиллерийских снарядов, 300 минометных мин и 100 выстрелов для ПЗРК", - говорится в сводке ведомства."Кроме того, в Харькове уничтожены два пункта временной дислокации 113-й бригады территориальной обороны, где размещалось до 140 человек личного состава", - сообщает МО РФ.Помимо этого, "в результате огневого поражения позиций ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое и Авдеевка Донецкой Народной Республики безвозвратные потери в подразделениях 14-й механизированной и 56-й мотопехотной бригад составили более 50%". "Данные подразделения отведены в тыл для восстановления боеспособности", - отмечается в сводке."Из-за высоких потерь и неудовлетворительного снабжения 34-го батальона 57-й мотопехотной бригады за сутки самовольно оставили занимаемые позиции 13 военнослужащих, включая офицеров", - сообщает российское военное ведомство.
https://ria.ru/20220630/ukraina-1799213499.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, николаевская область, войска воздушно-космической обороны, россия, николаев (украина), харьков, вооруженные силы украины, игорь конашенков
11:44 30.06.2022 (обновлено: 14:09 30.06.2022)
 
ВКС уничтожили 80 иностранных наемников в Николаевской области

Минобороны России сообщило об уничтожении 80 иностранных наемников в Николаевской области

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкШтурмовики Су-25 ВКС России во время нанесения удара по позициям ВСУ
Штурмовики Су-25 ВКС России во время нанесения удара по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Штурмовики Су-25 ВКС России во время нанесения удара по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Воздушно-космические силы России за минувшие сутки ликвидировали более 80 иностранных боевиков в Николаеве, в Харькове уничтожены до 140 членов бригады территориальной обороны, сообщило министерство обороны РФ.
"За прошедшие сутки в результате высокоточных ударов ВКС России по пункту управления 123-й бригады территориальной обороны, месту расположения иностранных наемников в городе Николаев, а также складу боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады в населенном пункте Шевченко Николаевской области уничтожено более 20 украинских военнослужащих и более 80 иностранных боевиков, шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники, более тысячи артиллерийских снарядов, 300 минометных мин и 100 выстрелов для ПЗРК", - говорится в сводке ведомства.
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"Кроме того, в Харькове уничтожены два пункта временной дислокации 113-й бригады территориальной обороны, где размещалось до 140 человек личного состава", - сообщает МО РФ.
Помимо этого, "в результате огневого поражения позиций ВСУ в районах населенных пунктов Берестовое и Авдеевка Донецкой Народной Республики безвозвратные потери в подразделениях 14-й механизированной и 56-й мотопехотной бригад составили более 50%". "Данные подразделения отведены в тыл для восстановления боеспособности", - отмечается в сводке.
"Из-за высоких потерь и неудовлетворительного снабжения 34-го батальона 57-й мотопехотной бригады за сутки самовольно оставили занимаемые позиции 13 военнослужащих, включая офицеров", - сообщает российское военное ведомство.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФНиколаевская областьВойска воздушно-космической обороныРоссияНиколаев (Украина)ХарьковВооруженные силы УкраиныИгорь Конашенков
 
 
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