Рейтинг@Mail.ru
Видодо предложил помощь в налаживании диалога между Россией и Украиной - РИА Новости, 30.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220630/ukraina-1799371902.html
Видодо предложил помощь в налаживании диалога между Россией и Украиной
Видодо предложил помощь в налаживании диалога между Россией и Украиной - РИА Новости, 30.06.2022
Видодо предложил помощь в налаживании диалога между Россией и Украиной
Президент Индонезии Джоко Видодо выразил готовность помочь в налаживании диалога между Россией и Украиной. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T18:11
2022-06-30T18:47
россия
индонезия
москва
джоко видодо
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775412422_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_e1e9759434ac4d7edd8fcb655cb5e945.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо выразил готовность помочь в налаживании диалога между Россией и Украиной.Накануне визита в Москву президент Индонезии побывал в Киеве, где встречался с Зеленским."Я выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами", - сказал Видодо по итогам переговоров с Путиным.
https://ria.ru/20220630/putin-1799371652.html
россия
индонезия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775412422_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_7818bc3a87e8ed9f058ddc86c95dff29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, индонезия, москва, джоко видодо, в мире
18:11 30.06.2022 (обновлено: 18:47 30.06.2022)
 
Видодо предложил помощь в налаживании диалога между Россией и Украиной

Президент Индонезии Видодо предложил помощь в налаживании диалога между Россией и Украиной

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и Украины
Государственные флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Государственные флаги России и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо выразил готовность помочь в налаживании диалога между Россией и Украиной.
Накануне визита в Москву президент Индонезии побывал в Киеве, где встречался с Зеленским.
"Я выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами", - сказал Видодо по итогам переговоров с Путиным.
Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Индонезии Джоко Видодо - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 18:09
Путин сообщил, что подробно проинформировал Видодо о ситуации на Украине
 
РоссияИндонезияМоскваДжоко ВидодоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала