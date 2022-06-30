https://ria.ru/20220630/ukraina-1799371902.html

Видодо предложил помощь в налаживании диалога между Россией и Украиной

Видодо предложил помощь в налаживании диалога между Россией и Украиной - РИА Новости, 30.06.2022

Видодо предложил помощь в налаживании диалога между Россией и Украиной

Президент Индонезии Джоко Видодо выразил готовность помочь в налаживании диалога между Россией и Украиной. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T18:11

2022-06-30T18:11

2022-06-30T18:47

россия

индонезия

москва

джоко видодо

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775412422_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_e1e9759434ac4d7edd8fcb655cb5e945.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо выразил готовность помочь в налаживании диалога между Россией и Украиной.Накануне визита в Москву президент Индонезии побывал в Киеве, где встречался с Зеленским."Я выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами", - сказал Видодо по итогам переговоров с Путиным.

https://ria.ru/20220630/putin-1799371652.html

россия

индонезия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, индонезия, москва, джоко видодо, в мире