https://ria.ru/20220630/ukraina-1799371902.html
Видодо предложил помощь в налаживании диалога между Россией и Украиной
Видодо предложил помощь в налаживании диалога между Россией и Украиной - РИА Новости, 30.06.2022
Видодо предложил помощь в налаживании диалога между Россией и Украиной
Президент Индонезии Джоко Видодо выразил готовность помочь в налаживании диалога между Россией и Украиной. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T18:11
2022-06-30T18:11
2022-06-30T18:47
россия
индонезия
москва
джоко видодо
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо выразил готовность помочь в налаживании диалога между Россией и Украиной.Накануне визита в Москву президент Индонезии побывал в Киеве, где встречался с Зеленским."Я выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами", - сказал Видодо по итогам переговоров с Путиным.
https://ria.ru/20220630/putin-1799371652.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, индонезия, москва, джоко видодо, в мире
18:11 30.06.2022 (обновлено: 18:47 30.06.2022)
Видодо предложил помощь в налаживании диалога между Россией и Украиной
Президент Индонезии Видодо предложил помощь в налаживании диалога между Россией и Украиной