11:55 30.06.2022 (обновлено: 14:25 30.06.2022)
Российские военные уничтожили пять складов с боеприпасами ВСУ
Минобороны сообщило об уничтожении пяти складов боеприпасов украинских военных за сутки
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкТехники, авиационные ракеты класса "воздух-поверхность" и истребители-бомбардировщики ВКС России Су-34, задействованные в специальной военной операции
Техники, авиационные ракеты класса "воздух-поверхность" и истребители-бомбардировщики ВКС России Су-34, задействованные в специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские военные уничтожили высокоточным оружием пять складов боеприпасов, живую силу и технику Украины, следует из сводки Минобороны России, распространенной в четверг.
"Высокоточным оружием ВКС России уничтожены пять складов с боеприпасами и вооружением в районах Харьков, Зеленодольск Днепропетровской области, а также Северск и Бахмут Донецкой Народной Республики, живая сила и военная техника ВСУ в 34-х районах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражены два взвода реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град" в районах Светлодарского и Авдеевки. Помимо РСЗО под Авдеевкой поражены два артиллерийских взвода "Гиацинт-Б".
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: 39 пунктов управления, а также живая сила и военная техника в 218 районах", - добавили в российском военном ведомстве.