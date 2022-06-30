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Российские военные уничтожили пять складов с боеприпасами ВСУ - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/ukraina-1799216581.html
Российские военные уничтожили пять складов с боеприпасами ВСУ
Российские военные уничтожили пять складов с боеприпасами ВСУ - РИА Новости, 30.06.2022
Российские военные уничтожили пять складов с боеприпасами ВСУ
Российские военные уничтожили высокоточным оружием пять складов боеприпасов, живую силу и технику Украины, следует из сводки Минобороны России, распространенной РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T11:55
2022-06-30T14:25
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
войска воздушно-космической обороны
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские военные уничтожили высокоточным оружием пять складов боеприпасов, живую силу и технику Украины, следует из сводки Минобороны России, распространенной в четверг."Высокоточным оружием ВКС России уничтожены пять складов с боеприпасами и вооружением в районах Харьков, Зеленодольск Днепропетровской области, а также Северск и Бахмут Донецкой Народной Республики, живая сила и военная техника ВСУ в 34-х районах", - говорится в сообщении.Отмечается, что, кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражены два взвода реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град" в районах Светлодарского и Авдеевки. Помимо РСЗО под Авдеевкой поражены два артиллерийских взвода "Гиацинт-Б"."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: 39 пунктов управления, а также живая сила и военная техника в 218 районах", - добавили в российском военном ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
11:55 30.06.2022 (обновлено: 14:25 30.06.2022)
 
Российские военные уничтожили пять складов с боеприпасами ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении пяти складов боеприпасов украинских военных за сутки

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкТехники, авиационные ракеты класса "воздух-поверхность" и истребители-бомбардировщики ВКС России Су-34, задействованные в специальной военной операции
Техники, авиационные ракеты класса воздух-поверхность и истребители-бомбардировщики ВКС России Су-34, задействованные в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Техники, авиационные ракеты класса "воздух-поверхность" и истребители-бомбардировщики ВКС России Су-34, задействованные в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские военные уничтожили высокоточным оружием пять складов боеприпасов, живую силу и технику Украины, следует из сводки Минобороны России, распространенной в четверг.
"Высокоточным оружием ВКС России уничтожены пять складов с боеприпасами и вооружением в районах Харьков, Зеленодольск Днепропетровской области, а также Северск и Бахмут Донецкой Народной Республики, живая сила и военная техника ВСУ в 34-х районах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражены два взвода реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град" в районах Светлодарского и Авдеевки. Помимо РСЗО под Авдеевкой поражены два артиллерийских взвода "Гиацинт-Б".
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: 39 пунктов управления, а также живая сила и военная техника в 218 районах", - добавили в российском военном ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВойска воздушно-космической обороныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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