https://ria.ru/20220630/ukraina-1799216581.html

Российские военные уничтожили пять складов с боеприпасами ВСУ

Российские военные уничтожили пять складов с боеприпасами ВСУ - РИА Новости, 30.06.2022

Российские военные уничтожили пять складов с боеприпасами ВСУ

Российские военные уничтожили высокоточным оружием пять складов боеприпасов, живую силу и технику Украины, следует из сводки Минобороны России, распространенной РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T11:55

2022-06-30T11:55

2022-06-30T14:25

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

войска воздушно-космической обороны

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские военные уничтожили высокоточным оружием пять складов боеприпасов, живую силу и технику Украины, следует из сводки Минобороны России, распространенной в четверг."Высокоточным оружием ВКС России уничтожены пять складов с боеприпасами и вооружением в районах Харьков, Зеленодольск Днепропетровской области, а также Северск и Бахмут Донецкой Народной Республики, живая сила и военная техника ВСУ в 34-х районах", - говорится в сообщении.Отмечается, что, кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России поражены два взвода реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град" в районах Светлодарского и Авдеевки. Помимо РСЗО под Авдеевкой поражены два артиллерийских взвода "Гиацинт-Б"."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены: 39 пунктов управления, а также живая сила и военная техника в 218 районах", - добавили в российском военном ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, войска воздушно-космической обороны, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)