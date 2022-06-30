https://ria.ru/20220630/ukraina-1799212184.html

Украинские военные "обезличивают" погибших бойцов и наемников

Украинские военные "обезличивают" погибших бойцов и наемников - РИА Новости, 30.06.2022

Украинские военные "обезличивают" погибших бойцов и наемников

Украинские военные пытаются "обезличить" погибших солдат и наемников, забирая их документы, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции Луганской Народной... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T11:43

2022-06-30T11:43

2022-06-30T11:43

специальная военная операция на украине

в мире

родион мирошник

луганская народная республика

лисичанск

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 30 июн – РИА Новости. Украинские военные пытаются "обезличить" погибших солдат и наемников, забирая их документы, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.Ранее Марочко заявил, что украинские военные получили приказ отходить из Лисичанска."Практика не изменилась, они (украинские войска – ред.) пытаются эвакуироваться сами, тела своих боевых товарищей они бросают и никак абсолютно не эвакуируют. Единственное, что они делают – обезличивают трупы, забирая у них документы", - сказал Марочко, комментируя отход украинских войск.Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник ранее сообщил, что все значимые пути в Лисичанск и из него на сегодня контролируются войсками РФ и ЛНР, трасса Лисичанск-Артемовск теперь полностью перекрыта. Дипломат ожидает, что до полного освобождения Лисичанска остались "считанные дни". Как только город будет взят под контроль, Луганская Народная Республика будет полностью свободна, добавил он.

https://ria.ru/20220630/ukraina-1799178589.html

луганская народная республика

лисичанск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, родион мирошник, луганская народная республика, лисичанск, вооруженные силы украины