Рейтинг@Mail.ru
Украинские военные "обезличивают" погибших бойцов и наемников - РИА Новости, 30.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/ukraina-1799212184.html
Украинские военные "обезличивают" погибших бойцов и наемников
Украинские военные "обезличивают" погибших бойцов и наемников - РИА Новости, 30.06.2022
Украинские военные "обезличивают" погибших бойцов и наемников
Украинские военные пытаются "обезличить" погибших солдат и наемников, забирая их документы, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции Луганской Народной... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T11:43
2022-06-30T11:43
специальная военная операция на украине
в мире
родион мирошник
луганская народная республика
лисичанск
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797741117_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_848a024a4dd78a2d1e8f7a9705b4ea7b.jpg
ЛУГАНСК, 30 июн – РИА Новости. Украинские военные пытаются "обезличить" погибших солдат и наемников, забирая их документы, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.Ранее Марочко заявил, что украинские военные получили приказ отходить из Лисичанска."Практика не изменилась, они (украинские войска – ред.) пытаются эвакуироваться сами, тела своих боевых товарищей они бросают и никак абсолютно не эвакуируют. Единственное, что они делают – обезличивают трупы, забирая у них документы", - сказал Марочко, комментируя отход украинских войск.Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник ранее сообщил, что все значимые пути в Лисичанск и из него на сегодня контролируются войсками РФ и ЛНР, трасса Лисичанск-Артемовск теперь полностью перекрыта. Дипломат ожидает, что до полного освобождения Лисичанска остались "считанные дни". Как только город будет взят под контроль, Луганская Народная Республика будет полностью свободна, добавил он.
https://ria.ru/20220630/ukraina-1799178589.html
луганская народная республика
лисичанск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/18/1797741117_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_9ef091eeb9e274b5c2d246ff431ca881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, родион мирошник, луганская народная республика, лисичанск, вооруженные силы украины
11:43 30.06.2022
 
Украинские военные "обезличивают" погибших бойцов и наемников

Марочко: украинские военные забирают документы, по которым можно опознать погибших солдат

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные в Донбассе
Украинские военные в Донбассе - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные в Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 30 июн – РИА Новости. Украинские военные пытаются "обезличить" погибших солдат и наемников, забирая их документы, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
Ранее Марочко заявил, что украинские военные получили приказ отходить из Лисичанска.
"Практика не изменилась, они (украинские войска – ред.) пытаются эвакуироваться сами, тела своих боевых товарищей они бросают и никак абсолютно не эвакуируют. Единственное, что они делают – обезличивают трупы, забирая у них документы", - сказал Марочко, комментируя отход украинских войск.
Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник ранее сообщил, что все значимые пути в Лисичанск и из него на сегодня контролируются войсками РФ и ЛНР, трасса Лисичанск-Артемовск теперь полностью перекрыта. Дипломат ожидает, что до полного освобождения Лисичанска остались "считанные дни". Как только город будет взят под контроль, Луганская Народная Республика будет полностью свободна, добавил он.
Сопротивление не оказывали: Народная милиция ЛНР взяла в плен военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 09:59Специальная военная операция на Украине
"Нас кинули". Потерявшиеся при отступлении ВСУ бойцы сдаются в плен
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРодион МирошникЛуганская Народная РеспубликаЛисичанскВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала