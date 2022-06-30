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В комитете по туризму Москвы сменилось руководство - РИА Новости, 30.06.2022
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Туризм
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В комитете по туризму Москвы сменилось руководство
В комитете по туризму Москвы сменилось руководство - РИА Новости, 30.06.2022
В комитете по туризму Москвы сменилось руководство
Екатерина Проничева освобождена от должности председателя комитета по туризму Москвы, вместо неё назначен Евгений Козлов, следует из документов опубликованных... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T10:54
2022-06-30T11:00
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Екатерина Проничева освобождена от должности председателя комитета по туризму Москвы, вместо неё назначен Евгений Козлов, следует из документов опубликованных на сайте мэра и правительства Москвы в четверг."Назначить Козлова Евгения Александровича на должность первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председателя комитета по туризму города Москвы", - уточняется в документе.
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туризм, новости - туризм, россия, политика, москва, сергей собянин
10:54 30.06.2022 (обновлено: 11:00 30.06.2022)
 
В комитете по туризму Москвы сменилось руководство

Проничева освобождена от должности председателя комитета по туризму Москвы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Екатерина Проничева освобождена от должности председателя комитета по туризму Москвы, вместо неё назначен Евгений Козлов, следует из документов опубликованных на сайте мэра и правительства Москвы в четверг.
"Освободить Проничеву Екатерину Владимировну от замещаемой должности председателя комитета по туризму города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы по собственной инициативе", - говорится в документе, подписанном мэром Москвы Сергеем Собяниным 30 июня.
"Назначить Козлова Евгения Александровича на должность первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председателя комитета по туризму города Москвы", - уточняется в документе.
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