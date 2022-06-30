https://ria.ru/20220630/turizm-1799196212.html

В комитете по туризму Москвы сменилось руководство

В комитете по туризму Москвы сменилось руководство - РИА Новости, 30.06.2022

В комитете по туризму Москвы сменилось руководство

Екатерина Проничева освобождена от должности председателя комитета по туризму Москвы, вместо неё назначен Евгений Козлов, следует из документов опубликованных... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T10:54

2022-06-30T10:54

2022-06-30T11:00

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Екатерина Проничева освобождена от должности председателя комитета по туризму Москвы, вместо неё назначен Евгений Козлов, следует из документов опубликованных на сайте мэра и правительства Москвы в четверг."Назначить Козлова Евгения Александровича на должность первого заместителя руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председателя комитета по туризму города Москвы", - уточняется в документе.

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