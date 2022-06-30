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Воробьев: Подмосковье в этом году ожидает 16 миллионов туристов
Воробьев: Подмосковье в этом году ожидает 16 миллионов туристов - РИА Новости, 30.06.2022
Воробьев: Подмосковье в этом году ожидает 16 миллионов туристов
Около 16 миллионов туристов ожидают власти Московской области в 2022 году, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T13:18
2022-06-30T13:18
2022-06-30T13:18
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Около 16 миллионов туристов ожидают власти Московской области в 2022 году, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Сейчас время внутреннего туризма. В этом году ждем в Подмосковье 16 миллионов гостей, не только из Москвы, но и из других регионов. Пляжный сезон уже в разгаре", - сказал Воробьев.Он добавил, что в настоящее время проводятся активные работы по обновлению песка и площадок у водоемов.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), москва, туризм, новости - туризм