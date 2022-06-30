https://ria.ru/20220630/turisty-1799246826.html

Воробьев: Подмосковье в этом году ожидает 16 миллионов туристов

Воробьев: Подмосковье в этом году ожидает 16 миллионов туристов - РИА Новости, 30.06.2022

Воробьев: Подмосковье в этом году ожидает 16 миллионов туристов

Около 16 миллионов туристов ожидают власти Московской области в 2022 году, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T13:18

2022-06-30T13:18

2022-06-30T13:18

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Около 16 миллионов туристов ожидают власти Московской области в 2022 году, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Сейчас время внутреннего туризма. В этом году ждем в Подмосковье 16 миллионов гостей, не только из Москвы, но и из других регионов. Пляжный сезон уже в разгаре", - сказал Воробьев.Он добавил, что в настоящее время проводятся активные работы по обновлению песка и площадок у водоемов.

https://ria.ru/20220421/podmoskove-1784748877.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), москва, туризм, новости - туризм