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Воробьев: Подмосковье в этом году ожидает 16 миллионов туристов - РИА Новости, 30.06.2022
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Новости Подмосковья
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Воробьев: Подмосковье в этом году ожидает 16 миллионов туристов
Воробьев: Подмосковье в этом году ожидает 16 миллионов туристов - РИА Новости, 30.06.2022
Воробьев: Подмосковье в этом году ожидает 16 миллионов туристов
Около 16 миллионов туристов ожидают власти Московской области в 2022 году, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T13:18
2022-06-30T13:18
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
москва
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Около 16 миллионов туристов ожидают власти Московской области в 2022 году, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Сейчас время внутреннего туризма. В этом году ждем в Подмосковье 16 миллионов гостей, не только из Москвы, но и из других регионов. Пляжный сезон уже в разгаре", - сказал Воробьев.Он добавил, что в настоящее время проводятся активные работы по обновлению песка и площадок у водоемов.
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московская область (подмосковье), москва, туризм, новости - туризм
13:18 30.06.2022
 

Воробьев: Подмосковье в этом году ожидает 16 миллионов туристов

© Фото : Правительство Московской областиПляж в Подмосковье
Пляж в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© Фото : Правительство Московской области
Пляж в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Около 16 миллионов туристов ожидают власти Московской области в 2022 году, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Сейчас время внутреннего туризма. В этом году ждем в Подмосковье 16 миллионов гостей, не только из Москвы, но и из других регионов. Пляжный сезон уже в разгаре", - сказал Воробьев.
Он добавил, что в настоящее время проводятся активные работы по обновлению песка и площадок у водоемов.
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