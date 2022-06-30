https://ria.ru/20220630/tsentrobank-1799360921.html

ЦБ увеличил лимит валютных переводов за рубеж

ЦБ увеличил лимит валютных переводов за рубеж - РИА Новости, 30.06.2022

ЦБ увеличил лимит валютных переводов за рубеж

Банк России повысил месячный лимит для переводов физлиц на свои зарубежные счета или другому человеку до миллиона долларов, сообщил регулятор. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T17:45

2022-06-30T17:45

2022-06-30T23:58

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Банк России повысил месячный лимит для переводов физлиц на свои зарубежные счета или другому человеку до миллиона долларов, сообщил регулятор."С 1 июля 2022 года физические лица — российские резиденты имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более одного миллиона долларов США или такую же сумму в эквиваленте в другой иностранной валюте", — отметили в ЦБ.Аналогичный порог установили и для переводов физлиц — резидентов из дружественных государств. "Лимиты по переводам повышены в связи с устойчивым положением на внутреннем валютном рынке", — указывается в сообщении.После обвала рубля в марте Центробанк был вынужден повысить ключевую ставку до 20 процентов и ограничить валютные переводы за рубеж. Благодаря этому удалось добиться укрепления российской валюты на 40 процентов по отношению к доллару — вчера его стоимость впервые с мая 2105 года опустилась ниже 51 рубля. В мае агентство Bloomberg назвало рубль самой крепкой мировой валютой. В начале июня регулятор снизил ставку до февральских значений в 9,5 процента. Также со временем ЦБ стал постепенно снимать ограничения на переводы за рубеж.

https://ria.ru/20220630/kupyura-1799215887.html

https://ria.ru/20220623/rubl-1797413930.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)