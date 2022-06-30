17:45 30.06.2022 (обновлено: 23:58 30.06.2022)
ЦБ увеличил лимит валютных переводов за рубеж
Центробанк увеличил лимит переводов за рубеж до миллиона долларов в месяц
Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Банк России повысил месячный лимит для переводов физлиц на свои зарубежные счета или другому человеку до миллиона долларов, сообщил регулятор.
"С 1 июля 2022 года физические лица — российские резиденты имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более одного миллиона долларов США или такую же сумму в эквиваленте в другой иностранной валюте", — отметили в ЦБ.
Аналогичный порог установили и для переводов физлиц — резидентов из дружественных государств.
"Лимиты по переводам повышены в связи с устойчивым положением на внутреннем валютном рынке", — указывается в сообщении.
После обвала рубля в марте Центробанк был вынужден повысить ключевую ставку до 20 процентов и ограничить валютные переводы за рубеж. Благодаря этому удалось добиться укрепления российской валюты на 40 процентов по отношению к доллару — вчера его стоимость впервые с мая 2105 года опустилась ниже 51 рубля. В мае агентство Bloomberg назвало рубль самой крепкой мировой валютой. В начале июня регулятор снизил ставку до февральских значений в 9,5 процента. Также со временем ЦБ стал постепенно снимать ограничения на переводы за рубеж.