https://ria.ru/20220630/ssha-1799319709.html

Байден: в США будут переплачивать за топливо столько, сколько необходимо

Байден: в США будут переплачивать за топливо столько, сколько необходимо - РИА Новости, 30.06.2022

Байден: в США будут переплачивать за топливо столько, сколько необходимо

Президент США Джо Байден заявил, что американцам предстоит платить высокую цену за бензин столько, сколько потребуется, при этом он возложил вину за это на... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T16:25

2022-06-30T16:25

2022-06-30T16:46

в мире

сша

джо байден

россия

украина

нато

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796575867_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_ecdc5e71957192c38a8f73c94b31c640.jpg

ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что американцам предстоит платить высокую цену за бензин столько, сколько потребуется, при этом он возложил вину за это на Россию."Столько, сколько потребуется, чтобы Россия не смогла победить Украину", - сказал Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в ответ на соответствующий вопрос.Он пообещал, что в случае поддержки конгрессом его предложений, в том числе об отмене налога на покупку бензина, цена на топливо снизится и немедленно наступит облегчение."Думаю, многие вещи мы можем сделать и сделаем", - сказал Байден."Причина, по которой растут цены на бензин, - это Россия. Россия, Россия, Россия. Причина существования кризиса с продовольствием - Россия", - сказал Байден.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ООН заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.Вскоре после начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности - на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Представители власти США регулярно называют рост цен на топливо в стране "подорожанием Путина". Комментируя подобные высказывания, президент РФ Владимир Путин пошутил, что на Западе уже начали называть инфляцию его именем, но обвинения России в ее росте - попытки "прикрыть одно место".

https://ria.ru/20220629/vorovstvo-1799124020.html

https://ria.ru/20220630/uran-1799098934.html

https://ria.ru/20220624/benzin-1797715290.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, джо байден, россия, украина, нато, оон