16:25 30.06.2022 (обновлено: 16:46 30.06.2022)
Байден: в США будут переплачивать за топливо столько, сколько необходимо
Байден: американцам предстоит платить за топливо высокую цену столько, сколько потребуется
© AP Photo / Gene J. PuskarЦены на топливо на автозаправочной станции в Питтсбурге, США
© AP Photo / Gene J. Puskar
Цены на топливо на автозаправочной станции в Питтсбурге, США
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что американцам предстоит платить высокую цену за бензин столько, сколько потребуется, при этом он возложил вину за это на Россию.
Он пообещал, что в случае поддержки конгрессом его предложений, в том числе об отмене налога на покупку бензина, цена на топливо снизится и немедленно наступит облегчение.
"Думаю, многие вещи мы можем сделать и сделаем", - сказал Байден.
"Причина, по которой растут цены на бензин, - это Россия. Россия, Россия, Россия. Причина существования кризиса с продовольствием - Россия", - сказал Байден.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ООН заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
Вскоре после начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности - на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Представители власти США регулярно называют рост цен на топливо в стране "подорожанием Путина". Комментируя подобные высказывания, президент РФ Владимир Путин пошутил, что на Западе уже начали называть инфляцию его именем, но обвинения России в ее росте - попытки "прикрыть одно место".