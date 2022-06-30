https://ria.ru/20220630/soglashenie-1799153074.html

Власти Сахалина подписали соглашение с администрацией Шахтерска в ДНР

Власти Сахалина подписали соглашение с администрацией Шахтерска в ДНР - РИА Новости, 30.06.2022

Власти Сахалина подписали соглашение с администрацией Шахтерска в ДНР

Сахалинская область подписала соглашение о сотрудничестве с администрацией Шахтерска в ДНР, сообщил в четверг сахалинский губернатор Валерий Лимаренко. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T06:43

2022-06-30T06:43

2022-06-30T06:43

специальная военная операция на украине

в мире

сахалин

донбасс

дальний восток

донецк (днр)

донецкая народная республика

валерий лимаренко

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июн — РИА Новости. Сахалинская область подписала соглашение о сотрудничестве с администрацией Шахтерска в ДНР, сообщил в четверг сахалинский губернатор Валерий Лимаренко."С главой администрации города Шахтерска Донецкой Народной Республики Александром Шатовым подписал соглашение о сотрудничестве. Это позволит нам оказать городу и его жителям всю необходимую помощь", — написал губернатор в своем Telegram-канале.Лимаренко отметил, что на призыв о помощи жителям Донбасса откликнулся весь Дальний Восток."Сахалин и Курилы тоже не будут стоять в стороне — примем участие в общем деле и уже сделали очередной шаг для укрепления союза между Россией и ДНР", — резюмировал глава региона.Решение оказать помощь в восстановлении серьезно пострадавшего от обстрелов украинских военных Шахтерска власти Сахалина приняли в начале июня. Там работала делегация островного региона, которая изучила ситуацию на месте и составила план работ. Стороны намерены сотрудничать во всех видах деятельности, но главным направлением на ближайшие месяцы станет жилищно-коммунальное хозяйство, поскольку необходимо помочь подготовить дома и социальные объекты к отопительному сезону, отремонтировать систему водоснабжения.

https://ria.ru/20220628/basseyn-1798596287.html

сахалин

донбасс

дальний восток

донецк (днр)

донецкая народная республика

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в мире, сахалин, донбасс, дальний восток, донецк (днр), донецкая народная республика, валерий лимаренко