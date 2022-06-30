https://ria.ru/20220630/soglashenie-1799153074.html
Власти Сахалина подписали соглашение с администрацией Шахтерска в ДНР
Власти Сахалина подписали соглашение с администрацией Шахтерска в ДНР - РИА Новости, 30.06.2022
Власти Сахалина подписали соглашение с администрацией Шахтерска в ДНР
Сахалинская область подписала соглашение о сотрудничестве с администрацией Шахтерска в ДНР, сообщил в четверг сахалинский губернатор Валерий Лимаренко. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T06:43
2022-06-30T06:43
2022-06-30T06:43
специальная военная операция на украине
в мире
сахалин
донбасс
дальний восток
донецк (днр)
донецкая народная республика
валерий лимаренко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730511860_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_ebd2d76454fa076b6bdc65e0bbce91e2.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июн — РИА Новости. Сахалинская область подписала соглашение о сотрудничестве с администрацией Шахтерска в ДНР, сообщил в четверг сахалинский губернатор Валерий Лимаренко."С главой администрации города Шахтерска Донецкой Народной Республики Александром Шатовым подписал соглашение о сотрудничестве. Это позволит нам оказать городу и его жителям всю необходимую помощь", — написал губернатор в своем Telegram-канале.Лимаренко отметил, что на призыв о помощи жителям Донбасса откликнулся весь Дальний Восток."Сахалин и Курилы тоже не будут стоять в стороне — примем участие в общем деле и уже сделали очередной шаг для укрепления союза между Россией и ДНР", — резюмировал глава региона.Решение оказать помощь в восстановлении серьезно пострадавшего от обстрелов украинских военных Шахтерска власти Сахалина приняли в начале июня. Там работала делегация островного региона, которая изучила ситуацию на месте и составила план работ. Стороны намерены сотрудничать во всех видах деятельности, но главным направлением на ближайшие месяцы станет жилищно-коммунальное хозяйство, поскольку необходимо помочь подготовить дома и социальные объекты к отопительному сезону, отремонтировать систему водоснабжения.
https://ria.ru/20220628/basseyn-1798596287.html
сахалин
донбасс
дальний восток
донецк (днр)
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1d/1730511860_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_6ae047f558e13acb471bb22e9add2ab5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сахалин, донбасс, дальний восток, донецк (днр), донецкая народная республика, валерий лимаренко
Власти Сахалина подписали соглашение с администрацией Шахтерска в ДНР
Глава Сахалинской области Лимаренко: регион подписал соглашение с властями Шахтерска в ДНР