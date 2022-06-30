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Власти Сахалина подписали соглашение с администрацией Шахтерска в ДНР - РИА Новости, 30.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/soglashenie-1799153074.html
Власти Сахалина подписали соглашение с администрацией Шахтерска в ДНР
Власти Сахалина подписали соглашение с администрацией Шахтерска в ДНР - РИА Новости, 30.06.2022
Власти Сахалина подписали соглашение с администрацией Шахтерска в ДНР
Сахалинская область подписала соглашение о сотрудничестве с администрацией Шахтерска в ДНР, сообщил в четверг сахалинский губернатор Валерий Лимаренко. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T06:43
2022-06-30T06:43
специальная военная операция на украине
в мире
сахалин
донбасс
дальний восток
донецк (днр)
донецкая народная республика
валерий лимаренко
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июн — РИА Новости. Сахалинская область подписала соглашение о сотрудничестве с администрацией Шахтерска в ДНР, сообщил в четверг сахалинский губернатор Валерий Лимаренко."С главой администрации города Шахтерска Донецкой Народной Республики Александром Шатовым подписал соглашение о сотрудничестве. Это позволит нам оказать городу и его жителям всю необходимую помощь", — написал губернатор в своем Telegram-канале.Лимаренко отметил, что на призыв о помощи жителям Донбасса откликнулся весь Дальний Восток."Сахалин и Курилы тоже не будут стоять в стороне — примем участие в общем деле и уже сделали очередной шаг для укрепления союза между Россией и ДНР", — резюмировал глава региона.Решение оказать помощь в восстановлении серьезно пострадавшего от обстрелов украинских военных Шахтерска власти Сахалина приняли в начале июня. Там работала делегация островного региона, которая изучила ситуацию на месте и составила план работ. Стороны намерены сотрудничать во всех видах деятельности, но главным направлением на ближайшие месяцы станет жилищно-коммунальное хозяйство, поскольку необходимо помочь подготовить дома и социальные объекты к отопительному сезону, отремонтировать систему водоснабжения.
https://ria.ru/20220628/basseyn-1798596287.html
сахалин
донбасс
дальний восток
донецк (днр)
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в мире, сахалин, донбасс, дальний восток, донецк (днр), донецкая народная республика, валерий лимаренко
06:43 30.06.2022
 
Власти Сахалина подписали соглашение с администрацией Шахтерска в ДНР

Глава Сахалинской области Лимаренко: регион подписал соглашение с властями Шахтерска в ДНР

© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июн — РИА Новости. Сахалинская область подписала соглашение о сотрудничестве с администрацией Шахтерска в ДНР, сообщил в четверг сахалинский губернатор Валерий Лимаренко.
"С главой администрации города Шахтерска Донецкой Народной Республики Александром Шатовым подписал соглашение о сотрудничестве. Это позволит нам оказать городу и его жителям всю необходимую помощь", — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Лимаренко отметил, что на призыв о помощи жителям Донбасса откликнулся весь Дальний Восток.
"Сахалин и Курилы тоже не будут стоять в стороне — примем участие в общем деле и уже сделали очередной шаг для укрепления союза между Россией и ДНР", — резюмировал глава региона.
Решение оказать помощь в восстановлении серьезно пострадавшего от обстрелов украинских военных Шахтерска власти Сахалина приняли в начале июня. Там работала делегация островного региона, которая изучила ситуацию на месте и составила план работ. Стороны намерены сотрудничать во всех видах деятельности, но главным направлением на ближайшие месяцы станет жилищно-коммунальное хозяйство, поскольку необходимо помочь подготовить дома и социальные объекты к отопительному сезону, отремонтировать систему водоснабжения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСахалинДонбассДальний ВостокДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаВалерий Лимаренко
 
 
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