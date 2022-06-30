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Нижегородская область добилась снижения смертности от новообразований - РИА Новости, 30.06.2022
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Нижегородская область
https://ria.ru/20220630/smertnost-1799255877.html
Нижегородская область добилась снижения смертности от новообразований
Нижегородская область добилась снижения смертности от новообразований - РИА Новости, 30.06.2022
Нижегородская область добилась снижения смертности от новообразований
Снижения смертности от новообразований удалось добиться в Нижегородской области - этот показатель меньше прошлогоднего на 3,3%, заявил глава региона Глеб... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T13:42
2022-06-30T13:42
нижегородская область
общество
россия
нижегородская область
здоровье - общество
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн — РИА Новости. Снижения смертности от новообразований удалось добиться в Нижегородской области - этот показатель меньше прошлогоднего на 3,3%, заявил глава региона Глеб Никитин.Губернатор Нижегородской области рассказал о развитии системы онкологической помощи в четверг в ходе отчета о работе правительства региона перед законодательным собранием."Одним из важных элементов развития системы является создание центров амбулаторной онкологической помощи. На данный момент в регионе работает 7 ЦАОПов. В прошлом году новые центры были открыты в Выксе и Кстове", - сказал Никитин.Еще одно ключевое направление работы системы здравоохранения, по словам Никитина, – борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. "В 2021 году проведено 8,5 тысячи высокотехнологичных операций на сердце и сосудах, из них 2,2 тысячи - за счет бюджетных средств", - отметил глава региона. Кроме того, с целью переоснащения регионального сосудистого центра на базе Нижегородской областной клинической больницы имени Семашко поставлено почти 120 единиц оборудования на 264 миллиона рублей.Всего на реализацию программы модернизации первичного звена в Нижегородской области в 2021 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение" было выделено около 2,8 миллиарда рублей из всех источников финансирования. На 2022-2024 годы на эти цели планируется направить еще более 7 миллиардов рублей."В минувшем году был проведен капитальный ремонт зданий 122 медицинских организаций на сумму 1,2 миллиарда рублей, закуплено оборудование почти на 900 миллионов рублей. В 2022 году планируем завершить капитальный ремонт 214 объектов здравоохранения в Нижегородской области. Нашей большой победой является реализованная в прошлом году возможность провести долгожданный капитальный ремонт Нижегородской областной детской клинической больницы. Благодаря поддержке председателя правительства России Михаила Мишустина мы получили из федерального бюджета 1,9 миллиарда рублей на необходимые работы, они уже ведутся в соответствии с графиком", - рассказал губернатор Нижегородской области.Реальную возможность выявить на ранних стадиях опасные заболевания у жителей удаленных населенных пунктов предоставляет проект "Поезда здоровья". В 2021 году к мобильным комплексам был организован подвоз 53 тысяч жителей. В результате 17 тысяч человек были направлены на дообследование, более 2 тысяч - на госпитализацию.
https://ria.ru/20220622/medosmotr-1797441227.html
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общество, россия, нижегородская область, здоровье - общество, глеб никитин
13:42 30.06.2022
 
Нижегородская область добилась снижения смертности от новообразований

Никитин: Нижегородская область добилась снижения смертности от новообразований на 3,3%

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн — РИА Новости. Снижения смертности от новообразований удалось добиться в Нижегородской области - этот показатель меньше прошлогоднего на 3,3%, заявил глава региона Глеб Никитин.
Губернатор Нижегородской области рассказал о развитии системы онкологической помощи в четверг в ходе отчета о работе правительства региона перед законодательным собранием.
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Юные жители 10 районов Нижегородской области прошли "мобильный" медосмотр
"Одним из важных элементов развития системы является создание центров амбулаторной онкологической помощи. На данный момент в регионе работает 7 ЦАОПов. В прошлом году новые центры были открыты в Выксе и Кстове", - сказал Никитин.
Еще одно ключевое направление работы системы здравоохранения, по словам Никитина, – борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. "В 2021 году проведено 8,5 тысячи высокотехнологичных операций на сердце и сосудах, из них 2,2 тысячи - за счет бюджетных средств", - отметил глава региона. Кроме того, с целью переоснащения регионального сосудистого центра на базе Нижегородской областной клинической больницы имени Семашко поставлено почти 120 единиц оборудования на 264 миллиона рублей.
Всего на реализацию программы модернизации первичного звена в Нижегородской области в 2021 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение" было выделено около 2,8 миллиарда рублей из всех источников финансирования. На 2022-2024 годы на эти цели планируется направить еще более 7 миллиардов рублей.
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"В минувшем году был проведен капитальный ремонт зданий 122 медицинских организаций на сумму 1,2 миллиарда рублей, закуплено оборудование почти на 900 миллионов рублей. В 2022 году планируем завершить капитальный ремонт 214 объектов здравоохранения в Нижегородской области. Нашей большой победой является реализованная в прошлом году возможность провести долгожданный капитальный ремонт Нижегородской областной детской клинической больницы. Благодаря поддержке председателя правительства России Михаила Мишустина мы получили из федерального бюджета 1,9 миллиарда рублей на необходимые работы, они уже ведутся в соответствии с графиком", - рассказал губернатор Нижегородской области.
Реальную возможность выявить на ранних стадиях опасные заболевания у жителей удаленных населенных пунктов предоставляет проект "Поезда здоровья". В 2021 году к мобильным комплексам был организован подвоз 53 тысяч жителей. В результате 17 тысяч человек были направлены на дообследование, более 2 тысяч - на госпитализацию.
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Нижегородская областьОбществоРоссияНижегородская областьЗдоровье - ОбществоГлеб Никитин
 
 
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