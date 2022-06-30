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Силы ДНР взяли под контроль село в 13 километрах от Славянска - РИА Новости, 30.06.2022
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Силы ДНР взяли под контроль село в 13 километрах от Славянска
Силы ДНР взяли под контроль село в 13 километрах от Славянска - РИА Новости, 30.06.2022
Силы ДНР взяли под контроль село в 13 километрах от Славянска
Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил об освобождении 240 населенных пунктов, под оперативный контроль перешло село Сидорово. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T11:14
2022-06-30T11:14
в мире
донецкая народная республика
славянск
киев
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил об освобождении 240 населенных пунктов, под оперативный контроль перешло село Сидорово.Сидорово находится в приблизительно 13 километрах от Славянска.Ранее штаб сообщал, что в ДНР с начала спецоперации установлен полный контроль над 239 населенными пунктами."По состоянию на 30 июня 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 240 населенных пунктов. Под оперативный контроль наших сил перешло Сидорово, продолжается зачистка вражеского элемента", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.Славянск – город с населением более 100 тысяч человек, расположен на севере ДНР. Здесь находятся теплоэлектростанция и ряд промышленных предприятий. В апреле 2014 года после объявления Киевом операции против несогласных с госпереворотом жителей Донбасса в Славянске начались первые активные бои между силами Донецкой Народной Республики, которые на тот момент контролировали город, и украинскими войсками. В начале июля 2014 года город был взят под контроль Киева.
https://ria.ru/20220623/lichichansk-1797608129.html
https://ria.ru/20220630/lisichansk-1799194069.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, славянск, киев, вооруженные силы рф
11:14 30.06.2022
 
Силы ДНР взяли под контроль село в 13 километрах от Славянска

Силы ДНР взяли под контроль село Сидорово в 13 километрах от Славянска

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бойцы Народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил об освобождении 240 населенных пунктов, под оперативный контроль перешло село Сидорово.
Сидорово находится в приблизительно 13 километрах от Славянска.
Бойцы Народной милиции ЛНР под Северодонецком - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 16:29Специальная военная операция на Украине
"Это их последний рубеж". Что началось на севере Донбасса
Ранее штаб сообщал, что в ДНР с начала спецоперации установлен полный контроль над 239 населенными пунктами.
"По состоянию на 30 июня 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 240 населенных пунктов. Под оперативный контроль наших сил перешло Сидорово, продолжается зачистка вражеского элемента", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
Славянск – город с населением более 100 тысяч человек, расположен на севере ДНР. Здесь находятся теплоэлектростанция и ряд промышленных предприятий. В апреле 2014 года после объявления Киевом операции против несогласных с госпереворотом жителей Донбасса в Славянске начались первые активные бои между силами Донецкой Народной Республики, которые на тот момент контролировали город, и украинскими войсками. В начале июля 2014 года город был взят под контроль Киева.
Указатель на въезде в Лисичанск - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 10:47Специальная военная операция на Украине
До освобождения Лисичанска остались считанные дни, считает Мирошник
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаСлавянскКиевВооруженные силы РФ
 
 
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