https://ria.ru/20220630/slavyansk-1799200893.html

Силы ДНР взяли под контроль село в 13 километрах от Славянска

Силы ДНР взяли под контроль село в 13 километрах от Славянска - РИА Новости, 30.06.2022

Силы ДНР взяли под контроль село в 13 километрах от Славянска

Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил об освобождении 240 населенных пунктов, под оперативный контроль перешло село Сидорово. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T11:14

2022-06-30T11:14

2022-06-30T11:14

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донецкая народная республика

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киев

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщил об освобождении 240 населенных пунктов, под оперативный контроль перешло село Сидорово.Сидорово находится в приблизительно 13 километрах от Славянска.Ранее штаб сообщал, что в ДНР с начала спецоперации установлен полный контроль над 239 населенными пунктами."По состоянию на 30 июня 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 240 населенных пунктов. Под оперативный контроль наших сил перешло Сидорово, продолжается зачистка вражеского элемента", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.Славянск – город с населением более 100 тысяч человек, расположен на севере ДНР. Здесь находятся теплоэлектростанция и ряд промышленных предприятий. В апреле 2014 года после объявления Киевом операции против несогласных с госпереворотом жителей Донбасса в Славянске начались первые активные бои между силами Донецкой Народной Республики, которые на тот момент контролировали город, и украинскими войсками. В начале июля 2014 года город был взят под контроль Киева.

https://ria.ru/20220623/lichichansk-1797608129.html

https://ria.ru/20220630/lisichansk-1799194069.html

донецкая народная республика

славянск

киев

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, славянск, киев, вооруженные силы рф