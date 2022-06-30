https://ria.ru/20220630/shvetsiya-1799114328.html

Торговля принципами за 30 крон: как Швеция вошла в НАТО

Торговля принципами за 30 крон: как Швеция вошла в НАТО - РИА Новости, 30.06.2022

Торговля принципами за 30 крон: как Швеция вошла в НАТО

Согласие Турции на принятие в НАТО Швеции и Финляндии ни для кого не стало сюрпризом: изначально было очевидно, что Анкара пойдет на сделку, если получит... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T08:00

2022-06-30T08:00

2022-06-30T08:05

авторы

швеция

нато

ибрагим калын

саули ниинисте

йенс столтенберг

турция

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Согласие Турции на принятие в НАТО Швеции и Финляндии ни для кого не стало сюрпризом: изначально было очевидно, что Анкара пойдет на сделку, если получит интересное предложение. Единственная неожиданность, пожалуй, — столь скорое завершение торгов.Буквально за два дня до нового раунда переговоров представитель турецкого лидера Ибрагим Калын обещал, что трехсторонняя встреча станет всего лишь саммитом перед саммитом и обещал, что Анкара не отступит от своих позиций. До этого Эрдоган и вовсе заявлял, что до тех пор, пока он руководит страной, государства, поддерживающие терроризм, в НАТО не вступят.Что же Турция получила, если разбираться в деталях меморандума? Краткое содержание опубликованного журналистами в соцсетях снимка документа сводится к следующему:Причем динамика переговоров и заявлений в прессе говорит о том, что основные претензии у Анкары были как раз к Швеции — президент Финляндии Саули Ниинисте открыто заявлял генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, что без соседей финнам в альянсе делать нечего.И здесь есть интересный момент: основную роль в переговорах с Анкарой со стороны Стокгольма взяла на себя глава правительства Магдалена Андерссон, потому что у главы МИД Швеции Анн Линде опыт общения с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, мягко говоря, не самый удачный.Так вот, Андерссон занимает пост премьера всего-навсего с ноября прошлого года — после отставки ее предшественника и лидера партии социал-демократов, в которой состояла она сама, причем возглавила она правительство при весьма примечательных обстоятельствах. Сперва ее поддержали 117 голосов — от членов правящей коалиции, но после этого риксдаг принял предложенный оппозицией бюджет, коалиция распалась — из нее вышла партия "Зеленые". Главой правительства Андерссон пробыла всего семь часов и была вынуждена подать в отставку.От позорного завершения карьеры первую женщину на посту премьера Швеции спасли курды. А точнее — шведка курдского происхождения Амине Какабаве, единственный беспартийный (а точнее — исключенный из левых) депутат во всем риксдаге. В юности она пять лет сражалась в партизанских отрядах Пешмерга.На вторых выборах премьер-министра Андерссон набрала 101 голос в свою поддержку, еще 74 парламентария воздержались, а 173 высказались против ее кандидатуры. Но по местным законам этого достаточно — для назначения нужно, чтобы не более 174 депутатов проголосовали против будущего главы правительства.Один из двух решающих голосов принадлежал как раз Какабаве. Более того, чтобы добиться ее поддержки, социал-демократы даже заключили с ней соглашение, которое предусматривает развитие контактов между Швецией и тем самым курдским "Демократическим союзом" и Отрядами народной самообороны, — в документе утверждается, что они играют центральную роль в противостоянии "Исламскому государству"*.И вот спустя полгода шведские власти подписывают меморандум, где обязуются не поддерживать эти организации.Безусловно, наивно сравнивать силу этих двух документов — первый подписан правящей партией Швеции и гражданкой Швеции, а второй определяет путь развития страны на ближайшие десятилетия.И если раньше Стокгольм едва ли не пальцем у виска крутил в ответ на требования экстрадировать тех, кого Анкара считает преступниками, то теперь Андерссон придется пойти навстречу Эрдогану.В этой ситуации имеются две версии, которые объясняют столь резкую перемену: либо шведское правительство укрывало террористов, прикрываясь идеалами гуманизма, либо оно торгует принципами в угоду политическим целям. В общем, неприглядная картина, как ее ни верти.А вот для Эрдогана меморандум выглядит как победа — по крайней мере, так прошедший саммит можно будет продать избирателям. Все же Турцию менее чем через год ждут президентские выборы, а 70-процентная инфляция едва ли смотрится как хороший фон для предвыборной кампании.Конечно, реального выполнения обязательств, которые Стокгольм и Хельсинки на себя взяли, еще нужно добиться, но тактическое преимущество определенно на стороне Анкары — на фоне противостояния Запада и России Эрдоган выторговывает у США и их союзников очень широкую свободу действий во внешней политике: проводит собственную спецоперацию на севере Ирака и грозит провести еще одну в Сирии.Правда, есть у него и куда более опасная для единства Североатлантического альянса сфера интересов, которая грозит вооруженным конфликтом между формальными союзниками (речь об отношениях с Грецией), но об этом в следующий раз.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220628/turtsiya-1798874223.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220628/nato-1798881754.html

https://ria.ru/20220629/nato-1798941183.html

https://ria.ru/20220629/nato-1799003102.html

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Давид Нармания https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg

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авторы, швеция, нато, ибрагим калын, саули ниинисте, йенс столтенберг, турция